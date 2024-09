70 años de diferencia pero una increíble amistad, la historia de Aoife y Tommy

A veces hay historias que nos devuelven la fe en la humanidad y una de estas historias entrañables es la historia de la bonita amistad que comparten Aoife Malone y Tommy. Tienen una diferencia de edad de 70 años, pero no ha sido impedimento para que ambos disfruten de su compañía. Ella lo contó en sus redes sociales y ahora una página ha recopilado su historia en un pequeño resumen

"La extraña historia de cómo me hice amiga de un hombre de 89 años (ahora 98)" comenzaba explicando junto a un par de llaveros con unas fotografías.

Aoife continua explicando que cuando tenía 19 años se movió a un pequeño pueblo de Escocia para estudiar diseño y moda. Para poder mantenerse comenzó a trabajar en Bookies. Un hombre llamado Tommy solía acudir varias veces al día. Era obvio que se sentía solo, su mujer había muerto el año anterior y acudía a Bookies en busca de un poco de compañía.

"Tras varios días trabajando allí y viéndole venir varias veces al día durante mi turno finalmente le pregunté si podía unirme esa noche junto él para jugar al bingo" continúa contando. "Él estaba encantado e incluso se vistió para la ocasión." Aoife cuenta que algunas amigas decidieron acompañarla ya que no les parecía bien que quedara con un señor cualquiera de noche. Por lo que finalmente Tommy acabó acudiendo al bingo junto a cuatro jóvenes lo que fue la comidilla del pueblo durante una semana.

Sin embargo, esa noche en el bingo comenzó una preciosa amistad. Veía a Tommy todos los días durante el trabajo e incluso iba algunas veces a su casa durante la semana. A veces incluso él le preparaba comidas o salían juntos a cenar o ir al cine. Él incluso le ayudó con algunos proyectos de su carrera mientras estudiaba. También le dio clases de conducir y ella aprobó el carné conduciendo el coche de Tommy.

Tras ese primer año juntos, Aoife acabó mudándose junto a sus amigas a Edimburgo. Tommy les llevaba en coche y también se hizo muy buenas migas con los amigos de Aoife, seguían invitándole a cenar fuera e incluso un año le hicieron a Tommy una fiesta sorpresa.

Con el paso de los años Tommy fue conociendo a más amigos y familia de Aoife, hermanos, primos y por supuesto su madre. No obstante, poco después de graduarse, Aoife, encontró un trabajo en Nueva York, su última noche juntos la pasaron sentados en un banco escuchando canciones de Frank Sinatra. "No estaba segura de cuanto tiempo iba a estar en América y estaba asustada de no verle en años y creo que él se sentía de igual modo".

Durante esa época en la que Aoife se encontraba en Nueva York estalló la pandemia de Coronavirus. Tras el confinamiento Aoife comenzó a llamar a Tommy todos los días para asegurarse de que estaba bien. Tommy no llevaba muy bien estar encerrado y fue duro para él. Aoife decidió poner un post de Instagram sobre él y pidió que la gente le mandara una tarjeta por su 95 cumpleaños. Pero el post se volvió viral y Tommy recibió cientos de cartas, regalos e incluso tartas de gente de todo el mundo.

Finalmente Aoife volvió de Nueva York y le presentó a su novio, quién llevaba más de un año escuchando hablar de Tommy.

Diez años después siguen manteniendo relación. Tommy se encuentra ahora en una residencia pero Aoife le sigue visitando cuando puede, más o menos cada seis semanas. "Estuvo en la II Guerra Mundial tiene historias asombrosas, es un gran feminista y no entiende como el mundo se ha vuelto tan oscuro. El me ayudó con rupturas, a buscar trabajo y con el estrés de la universidad, me ha enseñado mucho a lo largo de los años".

Aoife y Tommy | Instagram de @aoifemalone

Hace más o menos una semana Aoife, contaba a través de historias de Instagram que Tommy se encontraba bien y que en noviembre cumplirá los 99 años.