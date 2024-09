La policía explica qué debes hacer ante una robollamada

Seguramente en más de una ocasión has recibido la llamada de teléfono de un número desconocido y tienes esa duda de si debes o no debes responder a esa llamada. En muchas ocasiones es probable que rechaces la llamada y decidas no contestar y otras, sobre todo si esperas algún tipo de llama decidas probar suerte y averiguar qué necesita ese número anónimo.

Ante esta duda de qué hacer en estas situaciones si decides finalmente contestar a esta llamada la policía nacional ha ofrecido una serie de consejos a seguir para mantener la seguridad.

En primer lugar, la policía explica cómo son estas robollamadas, si tras descolgar el teléfono se queda en silencio y a continuación se reproduce alguna grabación lo más probable es que se trate de una llamada de Spam, suelen ser máquinas o bots que marcan al azar listados con miles de teléfonos y que cuando escuchan la voz de la persona automáticamente pasan a un teleoperador para que este trate de vender algún producto, servicio o incluso traten de engañarte con algún tipo de estafa. "Es una forma de comprobar que esos números se encuentran disponibles" detalla la Policía.

Además, la agente que explica cómo afrontar estas llamadas señala que NUNCA deberíamos responder este tipo de llamadas con un "¿Si?" No sabemos si podemos estar siendo grabados y pueden llegar a usar esta afirmación a través de nuestra voz para obtener beneficios como autorizar un contrato, una compra o una suscripción.

Cuando te cerciores de que la información que te está dando no te interesay que efectivamente es probable que sea una llamada de Spam, se debería bloquear ese número y si estás harto de recibir este tipo de llamadas molestas puedes tratar de inscribirte en la lista Robinson. Este listado es un servicio gratuito de exclusión publicitaria disponible para los consumidores.

Como apuntarse en la lista Robinson

Son tres pasos muy sencillos, entrar en la página web oficial de la Lista Robinson, registrarse y elegir qué tipo de comerciales y anuncios prefieres no recibir ya sea por teléfono, internet o correo postal.

No obstante, esta lista no es de efecto inmediato por lo que funcionará sobre todo a partir del tercer mes desde que se haya hecho la solicitud.