Las pensiones no contributivas aumentarán en 2025, pero ¿hay que actualizar los datos personales?

Si no has cotizado los años mínimos para recibir una pensión contributiva y estás recibiendo la no contributiva o estás a punto de aplicar para ella, ¡Tenemos buenas noticias para ti! Debido a la subida en el Índice de Precios de Consumo, se ha comunicado que las pensiones también aumentarán, incluyéndose las pensiones no contributivas.

El pasado 13 de diciembre se publicó que el IPC había sufrido una inflación , y con esta subida las pensiones debían aumentar también para que las personas que viven de ellas no perdieran poder adquisitivo. En el caso de las pensiones no contributivas, no solamente se igualarán al IPC como el resto, si no que irán aumentando para alcanzar el 75% del umbral de pobreza en 2027 que está calculado en torno a un hogar unipersonal.

Las pensiones no contributivas incluyen un nuevo beneficio de 525 euros, esta es su fecha limite | Pexels

Por tanto, las pensiones no contributivas no solo se revalorizarán un 2,8% al igual que el resto de las pensiones, si no que incrementarán el año que viene a un 5,5%, y para 2027 deberá haber aumentado un 22%. Esto quiere decir que durante 2025 estas pensiones serán de 543€ mensuales, es decir, 7.600€ anuales, pero para 2027 será en torno a los 592€ mensuales, lo que da una cuantía de 8.300€ anuales.

Para seguir recibiendo la pensión se deberán actualizar como cada año los datos personales y situación del que recibe esta compensación, para observar si se siguen cumpliendo los requisitos necesarios. Los 3 requisitos son:

Tener 65 años o más

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.