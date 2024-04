La mitad de la población ha recortado gastos en comida y energía, pero también en salud

La mitad de la población en España ha tenido que recortar sus gastos en alimentación y energía en el último año, y más del 40 % ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo, como acudir al dentista, al fisioterapeuta o al psicólogo.

Son datos de la Encuesta de desigualdades múltiples en España, que hace pública Oxfam Intermón este miércoles, basada en más de 4.000 entrevistas, que revela que más del 50 % de la población está insatisfecha por su situación económica y el 42 % no está contenta con su vida laboral, con cifras notablemente peores entre las mujeres (con más de 10 puntos de diferencia respecto a los hombres).

Las formas de desigualdad más percibidas por los encuestados son las que existen entre ricos y pobres, entre personas migrantes en situación irregular y el resto de la población, y las diferencias en las condiciones de vida entre los barrios de las grandes ciudades.

El estudio señala como principales preocupaciones la calidad del empleo y el acceso a la vivienda, y destaca como aspecto positivo que el 63,7 % cree que las desigualdades se pueden erradicar.

"Estos resultados reflejan una conciencia generalizada sobre las desigualdades sociales y la esperanza de que se puedan abordar con compromiso. La desigualdad va más allá de las estadísticas y habla de los miedos y angustias de miles de hogares que no llegan a fin de mes, y de la lucha diaria de millones de personas por la salud, las oportunidades y la dignidad", explica Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

Renuncias que alcanzan a las clases medias

Pese a la mejora de los últimos años en las cifras de empleo, la visión de la población encuestada sobre la calidad del empleo no es positiva (sobre remuneración, jornada, seguridad, conciliación).

Una de cada cuatro personas (el 27 %) asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna; el 40 % afirma haber reducido la compra de carne y pescado y no poder irse de vacaciones al menos una semana al año.

En el caso de los gastos asociados a vivienda, la mitad de las personas con hipoteca y más del 60 % de quienes viven de alquiler dedican más del 30 % de sus ingresos a esos gastos.

A eso se suma que casi la mitad (45,7 %) ha reducido sus gastos de electricidad, calefacción y agua por la inflación; algo más del 40 % ha renunciado a algún gasto en salud por no poder permitírselo (dentista, gafas y/o audífonos, no acudir a fisioterapia o rehabilitación y no recibir tratamiento psicológico).

Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra roza el 70 %, señala la encuesta realizada por Oxfam Intermón junto a la agencia de investigación 40dB. De media, las mujeres han afrontado mayores recortes y las cifras aumentan aún más en el caso de las personas racializadas y las que tienen menor nivel socioeconómico.

En 2023, más de la mitad de la población tuvo que hacer recortes significativos en la cesta de la compra, ropa y calzado, y ocio.

"El impacto de la crisis inflacionista no solo ha afectado a los sectores con mayor vulnerabilidad, impacta también en la clase media que ha tenido que hacer recortes muy relevantes; esto pone sobre aviso del tipo de políticas que hay que aplicar para que no se queden solo en los ámbitos precarizados", alerta el investigador Ernesto García, del programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón.

Casi la mitad hubiera querido estudiar más

¿Cómo atajar las desigualdades? Con empleo de calidad (para el 54,4 %), acceso a una vivienda digna (35,5 %), sanidad y educación públicas, responden los encuestados.

Para mejorar sus oportunidades, casi la mitad asegura que habría querido seguir estudiando (48,2 %) pero la necesidad de trabajar para obtener ingresos y el coste económico de la educación fueron los principales motivos para dejarlo. "En el caso de las mujeres pesaron más las responsabilidades familiares y de cuidados", apunta García.

Para la mayoría de la población, los impuestos son esenciales para tener servicios públicos aunque el 75,2 % no siente que el sistema fiscal esté repartiendo la riqueza de forma equitativa.

Ante estos desafíos, el 82,1 % sigue apoyando la democracia como el mejor sistema posible pero el 73,7 % siente que los políticos no prestan suficiente atención a sus preocupaciones.