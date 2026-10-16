La jubilación en 2027 cierra la transición: 38 años y medio cotizados para retirarse a los 65

El año 2027 marcará un punto y aparte para miles de trabajadores que se acercan al final de su vida laboral. Concluirá el calendario progresivo de edades y periodos de cotización que se aplica desde 2013, con nuevos requisitos. Por un lado, cambiarán la edad ordinaria de jubilación y los años cotizados necesarios para poder retirarse a los 65. Por otro, se modificará el periodo de cotización exigido para alcanzar el 100 % de la base reguladora. A ello se sumarán la implantación progresiva de una segunda fórmula para calcular la pensión y un nuevo incremento de las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Conviene no confundir tres umbrales distintos. Los 38 años y seis meses determinan quién puede jubilarse con la edad ordinaria de 65. Los 37 años permitirán aplicar el 100 % de la base reguladora cuando se tenga derecho a la pensión. Y el periodo mínimo para acceder a una jubilación contributiva seguirá siendo de 15 años, junto con los demás requisitos legales. Confundir estas cifras puede llevar a calcular mal tanto la fecha de retiro como el importe esperado.

65 años con 38 años y seis meses cotizados; 67 con menos

Durante 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes suman al menos 38 años y tres meses de cotizaciones; con menos, se sitúa en 66 años y diez meses. Desde el 1 de enero de 2027, el primer requisito subirá tres meses, hasta 38 años y seis meses, y la otra edad ordinaria alcanzará los 67 años. Es el último tramo de una implantación progresiva, y los 67 años no serán la edad ordinaria de todos los trabajadores.

Cumplir la edad exigida tampoco basta por sí solo para cobrar una pensión contributiva. Se necesitan al menos 15 años cotizados y, con carácter general, dos de ellos deben estar comprendidos en los 15 anteriores al momento de causar el derecho. La Seguridad Social recoge precisiones para determinadas situaciones de alta asimilada, y las modalidades de jubilación anticipada, parcial o demorada tienen sus propias condiciones.

Llegar a la edad ordinaria no garantiza el 100 %

La edad ordinaria y el porcentaje de la base reguladora son cuestiones diferentes: una responde a cuándo puede jubilarse la persona y la otra, a cuánto cobrará en proporción. En 2027 se darán tres situaciones. Con 38 años y seis meses o más cotizados, la edad de jubilación será de 65 años y se cobrará el 100 % de la base reguladora. Quienes acrediten 37 años o más, pero menos de 38 años y seis meses, se jubilarán a los 67, aunque también podrán cobrar el 100 %. Y quienes lleguen a los 67 con menos de 37 años cotizados tendrán derecho a un porcentaje inferior.

Con 15 años cotizados, el porcentaje de la base reguladora es del 50 %. A partir de 2027, cada uno de los primeros 248 meses adicionales sumará 0,19 puntos porcentuales y cada uno de los 16 meses siguientes, 0,18. Esa escala alcanza el 100 % con 37 años cotizados, frente a los 36 años y seis meses que bastan en 2026 según la escala transitoria vigente. Alcanzar el 100 % no equivale a cobrar la pensión máxima ni permite, por sí solo, jubilarse a los 65: quien tenga 37 años cotizados en 2027 reunirá el periodo para aplicar ese porcentaje, pero le faltarán 18 meses de cotización para acceder a la edad ordinaria de 65. La base reguladora concreta, los límites legales y las condiciones de la modalidad de jubilación determinarán el importe final. Por eso, antes de decidir cuándo dejar de trabajar, no basta con mirar la edad: hay que comprobar los años y meses cotizados y el porcentaje que corresponde.

Dos fórmulas para calcular la base reguladora

La cuantía inicial de la pensión parte de la base reguladora, obtenida a partir de las bases de cotización, a la que se aplica el porcentaje correspondiente a los años cotizados y, cuando proceda, otros ajustes previstos en la normativa. El cambio en el periodo utilizado para hallar esa base ya comenzó en 2026: hasta 2040 se compara el cálculo basado en 300 meses de cotización, divididos entre 350, con una segunda fórmula que se introduce de forma gradual, y se aplica el resultado más beneficioso para la persona interesada.

En 2027, la segunda fórmula examinará 308 meses (25 años y ocho meses) y seleccionará las 304 bases de mayor importe de ese intervalo. Las cuatro mensualidades de menor cuantía quedarán fuera y la suma de las bases elegidas se dividirá entre 354,67. En 2026 se examinan 304 meses, se eligen 302 bases y se divide entre 352,33, de modo que el paso de 2027 amplía tanto el periodo examinado como el número de mensualidades que pueden excluirse.