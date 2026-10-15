Los mayores de 55 años apuestan por los cruceros y los viajes fuera de temporada

El 54% de los españoles mayores de 55 años está interesado en realizar un crucero próximamente, mientras que el 41% prefiere viajar fuera de temporada, frente al 48% que opta por los meses de verano, según la IV Radiografía del viajero actual: preferencias y su relación con los cruceros, elaborada por MSC Cruceros.

El estudio refleja el interés de este segmento de población por los viajes en temporada baja y por experiencias que permitan descubrir varios destinos en un mismo itinerario.

Además, el 82% de los mayores de 55 años que ya ha viajado en crucero repetiría la experiencia, aunque actualmente solo dos de cada diez han probado esta modalidad vacacional.

Entre los motivos para interesarse por los cruceros, el 60% considera que es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida, mientras que el 40% destaca la posibilidad de visitar varios destinos durante un mismo viaje.

En cuanto a sus hábitos, el 55% de los mayores de 55 años prefiere viajar en pareja y el 34% lo hace en familia. Los viajes con amigos también tienen presencia, con un 26% de las preferencias. Además, la mitad de los encuestados afirma haberse gastado más de 2.000 euros en su último viaje.

La posibilidad de conocer varios destinos en una misma travesía es el principal atractivo de los cruceros para este colectivo, señalada por el 35% de los participantes. No tener que deshacer las maletas y disfrutar de una experiencia exclusiva a bordo son otras de las ventajas mencionadas, ambas con un 11%.

El informe apunta también a la preferencia por los viajes largos: el 60% de los encuestados opta por estancias de una semana o más. Entre los destinos destacados figuran los fiordos noruegos, el Mediterráneo oriental y occidental, el Caribe y las islas Canarias.

En el archipiélago canario, Lanzarote es la isla más mencionada por los encuestados, con un 45%, seguida de Tenerife, con un 41%, y Las Palmas, con un 31%.

El director general de MSC Cruceros y Explora Journeys en España, Fernando Pacheco, ha señalado que el interés del público sénior por los cruceros responde a la comodidad, la posibilidad de descubrir diferentes destinos y la flexibilidad para viajar durante todo el año.

La compañía considera que los viajes fuera de temporada permiten disfrutar de los destinos con mayor tranquilidad y aprovechar las opciones disponibles a bordo, que incluyen propuestas gastronómicas, actividades de ocio, bienestar y excursiones.