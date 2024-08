Cuidado con las nuevas multas de Hacienda en España si sueles seguir esta práctica

Los artículos de segunda mano ocupan cada vez un lugar más importante en nuestras compras del día a día. Son cada vez más las personas que prefieren ahorrarse algo de dinero y contribuir a cuidar el medio ambiente, intentando dar una segunda vida a algunos productos. Aplicaciones como Vinted o Wallapop son ya grandes conocidas internacionalmente, pero parece que ahora podrían sufrir un duro revés.

La Agencia Tributaria ha comenzado a multar a todos aquellos que hayan vendido ropa de segunda mano a través de Vinted y Wallapop, a raíz de una nueva normativa europea. Esta establece que se deberá sancionar a aquellos que hayan obtenido ingresos superiores a 2.000 euros y que no hayan sido comunicados a Hacienda.

Estas aplicaciones deberán informar a la Agencia Tributaria cuando los usuarios superen los 2.000 euros de recaudaciones o las 30 operaciones. Sin embargo, los usuarios que no sobrepasen ninguno de estos dos parámetros no serán multados, a no ser que lleven a cabo alguna práctica fraudulenta.

Con esta medida se pretende evitar que la venta de artículos de segunda mano se convierta en un negocio para los usuarios.

Las sanciones podrían ser de un 50% de lo que debería haber tributado el usuario, o, en casos más complicados, esas multas podrían llegar a superar dicho importe.

Esta nueva normativa europea ya se ha llevado a cabo en la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023. Por lo que a partir de ahora será importante tener en cuenta este aspecto a la hora de comprar ropa de segunda mano.