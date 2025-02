La vida de Gene Hackman: de ganar 2 Oscar a desaparecer más de 20 años de la vida pública

El célebre actor Gene Hackman ha fallecido en extrañas circunstancias en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. Su cuerpo, junto al de su mujer y su perro, han sido encontrados en el lugar en el que Hackman decidió refugiarse cuando 'escapó' de Hollywood hace más de 20 años. Aunque las autoridades han descartado que haya ningún crimen relacionado con sus muertes, habrá que esperar para esclarecer qué ha pasado.

Gene Hackman, uno de los intérpretes más consagrados de su generación, consiguió como actor prácticamente todo. Ganador de dos Premios Oscar, uno como Mejor Actor por Contra el imperio de la droga y otro como Mejor Actor de Reparto por Sin Perdón, junto a Clint Eastwood. Fue precisamente tras recoger un galardón, el Premio Cecil B. deMille en los Globos de Oro de 2003, cuando Hollywood pudo disfrutar por última vez de su presencia.

Gene Hackman junto a Clint Eastwood | Getty

Se fue de la vida pública sin aspavientos, sin dar entrevistas ni ruedas de prensa para anunciar su marcha. Ya en 2008, declaraba a Reuters: No he anunciado mi retiro, pero sí, no voy a actuar más. Me dijeron que no dijera eso en los últimos años, por si surgía algún papel maravilloso, pero es que realmente ya no quiero hacerlo".

Pero realmente Gene Hackman lo único que quería hacer era disfrutar de los últimos años de su vida en su casa de Santa Fe junto a su mujer, la pianista Betsy Arakawa. Dedicó estos años de retiro a escribir novelas, de cuya afición decía: "me gusta la soledad que implica. Es similar en algunos aspectos a la actuación, pero es más privado y siento que tengo más control sobre lo que intento decir y hacer".

Gene Hackman junto a su mujer, Betsy Arakawa | Getty

Así, en su retiro particular, ha vivido Gene Hackman junto a Betsy durante más de 20 años. No fue hasta marzo de 2024, hace prácticamente un año, cuando el actor fue fotografiado por primera vez en dos décadas. La imagen dio la vuelta al mundo al mostrar a Hackman mucho más delgado y envejecido de lo que recordábamos.

El actor Gene Hackman en marzo de 2024 | Gtres

Él nunca se tomó a si mismo como una estrella, y como confesaba "estrellas son Warren Beatty, Robert Redford o Brad Pitt, no yo". Su gran amigo, Robert Duvall, lo describió como "un tipo atormentado, siempre en su propio espacio, en sus propias cosas". Y así ha vivido sus últimos años.