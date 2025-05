Seis de cada diez neoyorquinos de más de 70 años no tiene ningún ingreso para jubilarse

El 59,3 % de los habitantes censados en la ciudad de Nueva York, considerada la urbe más rica del mundo por diversos estudios, declara no tener ningún ingreso por jubilación, según el último informe de la organización de políticas públicas sin ánimo de lucro Center for an Urban Future (CUF)

Ese dato de la ciudad de Nueva York en este capítulo -dentro del detallado reporte del CUF publicado hoy y que se basa en información recogida hasta principios de este mes- es el más elevado de todo el estado homónimo, donde el porcentaje de 'desprotección' alcanza el 49,2 %.

"En el Bronx, un increíble 63,6 % de los adultos mayores (de 70 años o más) informaron de que no tenían ingresos de jubilación. La proporción de adultos mayores sin ingresos de jubilación fue en Brooklyn del 63,5 %; Queens, 59 %; Manhattan, 53,2 %; y Staten Island 52,3 %", desglosa el documento.

Además, según esta organización, el 19 % de los neoyorquinos de más de 65 años no tiene derecho a la seguridad social y, por otro lado en esta misma franja de edad, el 18 % de ellos -250.000 personas- vive "en condiciones de pobreza".

"Es el problema de la pobreza del que nadie habla (...) Empiezas a entender por qué vemos a tantos inmigrantes mayores recogiendo latas por toda la ciudad, y por qué los adultos mayores de todos los orígenes hacen cola en grandes cantidades en los bancos de alimentos", afirmó el director ejecutivo de CUF, Jonathan Bowles, en un comunicado.

Esta organización, destinada a fomentar mejores políticas públicas, documentó que el porcentaje de personas de más de 65 años en la ciudad va en aumento y que actualmente asciende al 16 % del total de residentes, lo que equivale a 1,4 millones de habitantes.

Por otra parte, la firma independiente de investigación patrimonial Helney & Partners volvió a situar a Nueva York como la ciudad más rica del mundo dentro de su clasificación New World Wealth, para la que rastreó movimientos de más de 150.000 personas con un alto patrimonio; especialmente de aquellos con más de 30 millones de dólares invertidos en empresas cotizadas.

La ciudad de Nueva York ocupa el primer lugar con 384.500 personas con alto patrimonio neto (incluidos 818 residentes con riqueza líquida invertible de 100 millones de dólares o más, y 66 multimillonarios).

Todas estas cifras conviven en un contexto en el que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea ingentes recortes en programas federales y en la red de seguridad social para todo el país, dentro del presupuesto para el año fiscal 2026.

El borrador en el que trabaja la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca contempla recortes multimillonarios en ayuda a vivienda y protecciones a la tercera edad, además de en investigación o educación, según The New York Times.