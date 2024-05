Robe: "Me llevo de gira solo lo que me emociona, hay demasiada música de usar y tirar"

Robe vuelve mañana a la carretera con una gira que, según sus propias palabras, "va a ser la mejor". Cosa difícil para alguien que ha estado al frente de los legendarios Extremoduro, pero no imposible porque en su último disco da claras muestras del buen momento creativo del padre del rock transgresivo.

"Hay demasiada música de usar y tirar", lamenta en una entrevista con EFE el extremeño, que no quiere alimentar ningún tipo de basura, ni la que amenaza al planeta, ni la que ensucia el intelecto.

Por eso, en la gira Ni santos ni inocentes, que comienza mañana en Valencia y que finalizará el 9 de noviembre en Vigo, sólo se lleva en la maleta las canciones que le emocionan, ese es su filtro para saber si lo que está haciendo merece la pena.

Roberto Iniesta cumplirá 62 años la semana que viene, un día antes de su concierto en Cáceres con Los Robe, y en los más de 40 años que lleva infiltrándose en las primera filas de la música por la vereda de la puerta de atrás ha pasado largas temporadas sin temas nuevos ni giras "porque no me salía nada bueno y no quería seguir repitiendo lo mismo".

Pero desde el fin de la pandemia ya lleva tres giras porque el confinamiento fue un periodo muy fructífero pera él y "cuando te salen canciones, tienes ganas de meterte en el estudio, y cuando las tienes grabadas, lo que quieres es irte de gira".

Por aquí pasaba un río... antes del cambio climático

Las letras de la canciones de su último disco, Se nos lleva el aire -publicado el pasado diciembre- , tienen muchas lecturas y el autor no quiere romper la magia hablando de sus intenciones porque, "para un poeta, explicar sus propios poemas es como prostituirse".

"Ya te habrás dado cuenta de que no me importa prostituirme, porque te lo estoy explicando todo", bromea durante la entrevista, y reconoce que todo lo que le preocupa o le motiva se cuela en sus canciones y en estos momentos los problemas medioambientales son los que más le quitan el sueño.

"Ayer leí que estamos batiendo récords de calor a nivel mundial -comenta- y, bueno, es difícil no preocuparse".

"Yo no puedo hacer canciones hablando de temas que me propongan, pero al final las cosas que te preocupan te salen en las canciones", añade, en referencia a la frase 'por aquí pasaba un río' del tema 'El hombre pájaro'.

La gira de despedida de Extremoduro sigue dando problemas

Otro tema que le ocupa espacio en la cabeza, a su pesar, son los problemas que le dan las "multinacionales que no respetan los derechos de los consumidores".

Se refiere a las grandes empresas de la industria de la música, una de la cuales reclamó a Robe casi cuatro millones y medio de euros por la suspensión de la anunciada gira de despedida de Extremoduro.

"Al final hubo un juicio, la Justicia me dio la razón, pero ellos ahora seguirán recurriendo -augura- y no porque crean que van a ganar, sino solamente para hacerme a mí la vida un poco más difícil, porque lo que quieren es dar ejemplo conmigo para que los músicos seamos sumisos y no nos quejemos cuando estas multinacionales no respetan los derechos de los consumidores, que luego se enfadan con nosotros, no con a ellos".

Nos quieren sumisos, pero a veces hay que molestar un poco

Este tema enerva al músico, como también las críticas que a veces recibe por utilizar palabras malsonantes o frases políticamente incorrectas en sus letras.

"La primera vez que nos llamaron machistas fue por aquella letra de 'extrema y dura, tus mujeres nos la ponen' -recuerda-. Aquello era un tema punki que criticaba esa canción popular que dice 'que bonitas son las extremeñas' y lo que nosotros queríamos decir era que dejaran ya de cantar chorradas e hicieran caso de verdad a Extremadura".

"Las letras tienen muchas maneras de interpretarse -concluye- y a veces hay que molestar un poco, sobre todo si quieres hacer pesar".

Una entrevista de Rosa Díaz