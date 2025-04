La regla del 6-6-6 para caminar ideal para mayores de 55

Para lograr un envejecimiento saludable es importante además de cuidar nuestra salud mental y cognitiva dedicar tiempo a cuidar nuestro físico haciendo ejercicio, combinando fuerza y cardio y realizar una dieta saludable.

Uno de estos ejercicios más fáciles de hacer para la mayoría de las personas independientemente de su edad es caminar, no obstante para personas con más de 55 o 60 que no están muy acostumbradas al ejercicio se convierte además en un gran aliado para mantenerse en forma ya que no deja de ser una actividad de bajo impacto que tiene numerosos beneficios.

Aunque algunos estudios señalan que para mantenerse saludable hay que realizar un número de pasos determinados, entre las nuevas tendencias de los que más practican este ejercicio se está volviendo muy popular el método 6-6-6.

¿En que consiste el método 6-6-6?

Pues básicamente se trata de andar 60 minutos durante dos tramos a lo largo del día, concretamente una primera vez a las 6 de la mañana y la segunda vez a las 6 de la tarde. Aunque en resumen es que andas durante dos horas diariamente, la clave está precisamente en lo espaciado del método. Además de realizar en ambas ocasiones un calentamiento previo de al menos 6 minutos.

Entre sus beneficios como cualquier camina se encuentra el fortalecimiento muscular y óseo de las piernas principalmente y del sistema cardiovascular, además de poder ayudar a nuestro metabolismo a quemar grasa.

Las ventajas de este horario, sobre todo el más madrugador, es que nuestro metabolismo es más proclive a crear energía de los alimentos ingeridos en el desayuno.