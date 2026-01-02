Realidad virtual: una herramienta clave para impulsar la conexión social y emocional de las personas mayores

Rendever es una de las empresas que ha apostado por hacer de la realidad virtual una herramienta diseñada para fomentar la memoria y el diálogo en adultos mayores. Esta tecnología, que combina elementos visuales, auditivos y narrativos, promueve conversaciones, ayuda a recordar e impulsa interacciones sociales entre mayores y sus familias.

La compañía recibió casi 4,5 millones de dólares (3,8 millones de euros) del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para investigar cómo la realidad virtual puede ayudar a reducir el aislamiento social entre personas mayores y sus cuidadores y ahora, su plataforma se está utilizando en residencias y comunidad de retiro en Estados Unidos y Canadá.

Geriatras y terapeutas han destacado que esta tecnología parece mejorar funciones cognitivas a corto plazo, además de potenciar el bienestar de quienes la utilizan. Los lazos sociales también se ven reforzados, pues este tipo de actividades generan conversación, risas y vínculos afectivos cuando se utilizan en grupo.

Según los testimonios recogidos en aquellos centros en los que ya se ha implementado esta iniciativa, la realidad virtual ha ayudado a muchos mayores y a sus familias a volver a revivir momentos y experiencias, y generar conversación entorno a ellas.

Desde la compañía destacan que la realidad virtual se debe utilizar como un complemento de actividades presenciales como terapias ocupacionales o visitas familiares. Además, el diseño del contenido virtual debe estar adaptado a personas mayores para evitar que esta tecnología les desoriente.

Aun así, se trata de un proyecto que hace uso del entorno virtual para fortalecer su bienestar en la vida real.