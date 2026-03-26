Una psicóloga explica porque las personas mayores afronta de forma diferente el duelo

Afrontar un duelo es algo que todas los seres humanos debemos pasar, es una situación que forma parte inevitable de la vida en algún momento. Sin embargo, para las personas mayores puede ser incluso más significativo, por diferentes motivos, pero sobre todo porque pueden haber vivido este proceso en varias ocasiones y deben afrontar varias pérdidas, amigos, familiares o de otro tipo, pudiendo afectar finalmente a la salud emocional.

Por este motivo, la Fundación "la Caixa" ha impulsado una serie de talleres y charlas a través del programa Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, para hablar sobre cómo las personas mayores pueden afrontar el duelo. De momento estar charlas se están dando en Barcelona, aunque se ampliará a otras ciudades en los espacios de la Fundación en Madrid y Murcia y otras localidades de Cataluña como Girona, Granollers, Terrassa, Tarragona o Lleida.

Elena Angulo, psicóloga clínica del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) Hospital Clínic, es quien acompaña en los talleres en el espacio de la Fundación de Sant Lluís, en Barcelona. La psicóloga explica en la página web de la Fundación "La Caixa", que el duelo es un proceso natural por el que pasamos tras una pérdida significativa y aunque habitualmente lo asociamos al fallecimiento de seres queridos, el duelo puede venir también de otros motivos como un cambio en una etapa vital, la ruptura con una pareja. "Una pérdida inesperada de la salud, de la pareja por una separación o incluso del país de origen son procesos que conllevan una adaptación emocional. La persona debe aprender a vivir sin ese elemento que antes estaba en su vida". Señala la experta.

Angulo destaca que en el caso de las personas mayores, el duelo tiene una característica diferente a la que puede tener otra persona en otra etapa vital y es la acumulación. Aunque las sensaciones sean iguales que para cualquier otra persona, el peso de la experiencia puede hacerlo más duro al haberse tenido que afrontar a más despedidas. Sufrir estas pérdidas también añaden cambios en las capacidades físicas y cognitivas señala la experta. "También se suma un momento de revisión de la vida en el que las personas mayores pueden conectar con su propio final" sentencia.

Y aunque pueda parecer que el haber pasado por estas situaciones de duelo puede ayudar a que la persona lo lleve mejor o a estar más preparada, no es así. La psicóloga señala que lo que más se necesita en estos momentos es el acompañamiento: "sentirse validadas y reconocidas y contar con un apoyo emocional sin juicios". Finaliza la experta.