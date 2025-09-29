Mensajes en papel: Así es la impresora inteligente que une a las personas mayores

Aunque cada vez hay más personas mayores que no tienen ningún problema con las nuevas tecnologías, de hecho más de 12,4 millones de personas mayores de 55 se encuentra completamente digitalizados según la fundación MAPFRE. Aunque es cierto que con más edad se va notando más la brecha digital, con más de 85 años solo un 11% son usuarios de disipativos tecnológicos.

Por este motivo, ante la dificultad que representa para algunas personas mayores unos ingenieros han desarrollado un invento que fusiona las nuevas tecnologías y lo analógico, creando Heralto, una impresora que imprime al momento los mensajes que recibe.

Este curioso invento está pensado para los más mayores que no quieren complicarse mucho la vida con la tecnología, esta impresora funciona de forma muy sencilla, puede recibir mensajes a través de de una aplicación de mensajería e incluso imágenes que imprime al momento. Con tan solo un par de botones la persona mayor puede contestar fácilmente que ha recibido el mensaje.

Aunque la impresora no se queda ahí, según sus creadores también se pueden configurar recordatorios automáticos de medicación que se imprimirán, disfrutar de juegos de memoria y además aseguran que tiene un sistema antifraude para proteger a los usuarios mayores de posibles estafas.