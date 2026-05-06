El IMAS crea mesas de expertos para abordar la soledad no deseada y la prevención del maltrato entre personas mayores

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha creado diversas mesas de expertos para abordar asuntos como la soledad no deseada y la prevención del maltrato entre personas mayores.

Es, en líneas generales, la principal modificación del modelo de funcionamiento del Observatorio de Personas Mayores aprobada este miércoles con el objetivo de reforzar la eficacia y la especialización.

Este cambio, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, supone la sustitución de las actuales comisiones de trabajo por un nuevo sistema basado en mesas de expertos, una fórmula que busca facilitar que el trabajo sea "más ágil, participativo y técnico" y paliar las dificultades de participación del modelo anterior.

El pleno ha aprobado la creación de tres nuevas tablas de expertos que estarán enfocadas en aspectos como la soledad no deseada, la prevención y detección del maltrato y la atención integral centrada en la persona.

Participantes en el pleno del Observatorio de Personas Mayores del IMAS | Europa Press

Estas mesas estarán integradas por profesionales especializados y trabajarán con un modelo que les permitirá profundizar en cada temática y elaborar propuestas "de mayor calidad técnica".

Durante la sesión plenaria también se ha hecho balance del trabajo desarrollado durante el 2025 por las comisiones existentes, entre el que ha destacado proyectos como iniciativas intergeneracionales para promover la autonomía personal, acciones de sensibilización contra el edadismo y programas formativos en el modelo de atención centrada en la persona.

"Con este nuevo modelo damos un paso adelante para adaptar el Observatorio a la realidad actual y reforzar su capacidad de incidencia. Las mesas de expertos nos permitirán contar con conocimiento especializado y generar propuestas más útiles y aplicables para mejorar la calidad de vida de las personas mayores", ha destacado el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.