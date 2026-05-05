CULTURA
El jubilado, una comedia que denuncia el edadismo y reivindica los derechos de los mayores
CEOMA impulsa el estreno de la obra de teatro El jubilado, donde se aborda con humor el impacto que puede suponer esta nueva etapa para las personas mayores.
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La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha anunciado su apoyo institucional al estreno de El jubilado, una comedia teatral escrita por Leoncio López Álvarez y dirigida por Esperanza Lemos, que aborda con humor, sensibilidad y profundidad el impacto emocional de la jubilación y los estereotipos edadistas.
En este sentido, CEOMA ha detallado que la obra, producida por Gómez y Cruzado Producciones, se estrenará en el Teatro Amaya de Madrid el próximo 9 de junio, con tres únicas funciones: 9, 13 y 26 de junio.
Asimismo, ha explicado que la obra sigue a Fernando, un arquitecto recién jubilado que irrumpe en escena con una energía juvenil desbordante, decidido a demostrar que la jubilación es "el mayor premio de la vida". Su entusiasmo, sin embargo, contrasta con la mirada lúcida y agotada de Carmen, su esposa, que continúa en activo y sufre en primera persona los sesgos edadistas en su empresa.
A través de diferentes situaciones, la obra revela la "crisis de identidad" que emerge cuando el trabajo deja de definir, la "presión social" por "seguir siendo productivos" incluso después de retirarse y la "carga invisible" que recae sobre las parejas y familias durante esta transición, entre otras.
Por su parte, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha señalado que El jubilado aborda "con humor y sensibilidad" el edadismo y la dificultad de transitar hacia una nueva etapa vital "sin perder dignidad ni identidad". "Desde CEOMA apoyamos esta obra porque contribuye a visibilizar los derechos, el valor y la voz de las personas mayores, y lo hace desde un lenguaje accesible, humano y profundamente necesario", ha añadido.
En este sentido, la obra plantea, desde una situación cotidiana y reconocible, preguntas que atraviesan hoy a departamentos de RRHH, equipos directivos, responsables de sostenibilidad y profesionales del ámbito social: ¿Qué ocurre cuando una persona deja de ser "productiva" según los estándares actuales?, ¿Cómo gestionan las organizaciones la transición hacia la jubilación?, o ¿Qué papel juegan la experiencia, la memoria corporativa y el liderazgo sénior en la sostenibilidad empresarial?
En esta misma línea, CEOMA ha indicado que "la obra combina humor, ternura y crítica social para mostrar que la jubilación no es un final, sino una transformación, y que la convivencia intergeneracional es clave para el futuro de nuestras empresas y comunidades".
Finalmente, Marisa Cruzado, socia de Gómez y Cruzado Producciones, ha asegurado que la obra "nace del deseo de contar, con humor y verdad, lo que rara vez se dice en voz alta: que la jubilación es un terremoto emocional, social y familiar". Además, ha añadido que "reivindica el talento sénior, desmonta prejuicios" e invita a "repensar" cómo quiere vivir la sociedad el tiempo que gana.
"Para nosotros, producirla es un acto de compromiso cultural, de justicia social y de toque de atención a empresas, gobiernos y sociedad en general que todavía no sabe cómo aprovechar el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas mayores", ha concluido.
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