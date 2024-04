La esperanza de vida mundial ha aumentado 6,2 años desde 1990

La esperanza de vida mundial aumentó 6,2 años desde 1990, según un nuevo estudio publicado en The Lancet. Durante las últimas tres décadas, la reducción de las muertes causadas por las principales causas de muerte impulsó este progreso, incluidas la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias inferiores, así como los accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica. Sin embargo, cuando llegó la pandemia de COVID-19 en 2020, descarriló el progreso en muchos lugares. Este es el primer estudio que compara las muertes por COVID-19 con las muertes por otras causas a nivel mundial.

A pesar de los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19, los investigadores encontraron que la superregión del Sudeste Asiático, Asia Oriental y Oceanía tuvo el mayor aumento neto en la esperanza de vida entre 1990 y 2021 (8,3 años), en gran parte debido a las reducciones en la esperanza de vida. mortalidad por enfermedades respiratorias crónicas, accidentes cerebrovasculares, infecciones de las vías respiratorias inferiores y cáncer. La sólida gestión de la pandemia de COVID-19 por parte de la superregión ayudó a preservar estos logros. El sur de Asia tuvo el segundo mayor aumento neto en la esperanza de vida entre las superregiones entre 1990 y 2021 (7,8 años), principalmente gracias a una fuerte disminución de las muertes por enfermedades diarreicas.

"Nuestro estudio presenta una imagen matizada de la salud mundial", aporta la doctora Liane Ong, coprimera autora del estudio e investigadora científica principal del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME), un centro independiente de investigación de salud global de la Universidad de Washington (Estados Unidos). "Por un lado, vemos los logros monumentales de los países en la prevención de muertes por diarrea y accidentes cerebrovasculares", comenta. "Al mismo tiempo, vemos cuánto nos ha hecho retroceder la pandemia de COVID-19".

El estudio también destaca cómo la COVID-19 alteró radicalmente las cinco principales causas de muerte por primera vez en 30 años. La COVID-19 desplazó a una de las principales causas de muerte, el accidente cerebrovascular, para convertirse en la segunda causa de muerte a nivel mundial. La investigación presenta estimaciones actualizadas del Estudio de Carga Global de Enfermedades (GBD) 2021. Los autores encontraron que las superregiones donde la pandemia de COVID-19 golpeó con más fuerza fueron América Latina y el Caribe y África subsahariana, que perdieron la mayor cantidad de años. de esperanza de vida debido a COVID-19 en 2021.

Si bien documentaron la enorme pérdida de vidas causada por la pandemia de COVID-19, los investigadores también identificaron las razones detrás de las mejoras en la esperanza de vida en cada superregión. Al analizar las diferentes causas de muerte, el estudio revela fuertes caídas en las muertes por enfermedades entéricas, una clase de enfermedades que incluyen la diarrea y la fiebre tifoidea. Estas mejoras aumentaron la esperanza de vida en todo el mundo en 1,1 años entre 1990 y 2021. Las reducciones en las muertes por infecciones de las vías respiratorias inferiores agregaron 0,9 años a la esperanza de vida mundial durante este período. Los avances en la prevención de muertes por otras causas también aumentaron la esperanza de vida en todo el mundo, incluidos los accidentes cerebrovasculares, los trastornos neonatales, la cardiopatía isquémica y el cáncer. Para cada enfermedad, las reducciones en las muertes fueron más pronunciadas entre 1990 y 2019.

A nivel regional, África subsahariana oriental experimentó el mayor aumento en la esperanza de vida, que aumentó 10,7 años entre 1990 y 2021. El control de las enfermedades diarreicas fue la fuerza principal detrás de las mejoras en esta región. Asia Oriental tuvo el segundo mayor aumento en esperanza de vida. El éxito de la región en reducir drásticamente las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica jugó un papel clave.

Las manos de un adulto y un bebé | Getty Images

El estudio GBD 2021 mide la mortalidad por causa de muerte y años de vida perdidos a nivel global, regional, nacional y subnacional. El análisis vincula causas específicas de muerte con cambios en la esperanza de vida.

El estudio no solo arroja luz sobre las enfermedades que han impulsado aumentos y disminuciones en la esperanza de vida, sino que también analiza cómo los patrones de enfermedades han cambiado entre lugares a lo largo del tiempo, presentando, como escriben los autores, una "oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la reducción de la mortalidad y las estrategias que podrían revelar áreas donde se han implementado intervenciones exitosas de salud pública".

GBD 2021 destaca los lugares que han logrado grandes avances en la prevención de muertes por enfermedades y lesiones importantes. También destaca cómo algunas de las enfermedades más graves se concentran ahora en determinados lugares, lo que subraya las oportunidades de intervención. Por ejemplo, en 2021, las muertes por enfermedades entéricas se concentraron principalmente en África subsahariana y Asia meridional. Para otra enfermedad, la malaria, los investigadores encontraron que el 90% de las muertes ocurrieron en un área habitada por sólo el 12% de la población mundial en una extensión de tierra que se extiende desde el África subsahariana occidental hasta Mozambique, pasando por África central.

"Ya sabemos cómo evitar que los niños mueran por infecciones entéricas, incluidas enfermedades diarreicas, y el progreso en la lucha contra esta enfermedad ha sido enorme", afirma el profesor Mohsen Naghavi, coprimer autor del estudio y director de Estimación de la Carga Subnacional de Enfermedades del IHME."Ahora debemos centrarnos en prevenir y tratar estas enfermedades, fortalecer y ampliar los programas de inmunización y desarrollar vacunas nuevas contra E. coli, norovirus y Shigella", añade.

Además de proporcionar nuevos conocimientos sobre la COVID-19, el estudio revela amenazas crecientes de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades renales, que están aumentando en todos los países. Los investigadores también señalan avances desiguales contra enfermedades como la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Los países de ingresos altos han reducido las muertes por muchos tipos de enfermedades no transmisibles, pero muchos países de ingresos bajos no lo han hecho.

"La comunidad mundial debe garantizar que las herramientas que salvan vidas y que han reducido las muertes por cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades no transmisibles en la mayoría de los países de altos ingresos estén disponibles para las personas en todos los países, incluso donde los recursos son limitados", concluye Eve Wool, autor principal del estudio y director senior de investigación del IHME.