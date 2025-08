La multa que te puede caer si haces esto en tu casa para evitar a los ladrones

En un vídeo publicado en TikTok, la creadora de contenido @sandrajurista_ advierte sobre las consecuencias legales de simular que una vivienda tiene un sistema de seguridad cuando no es así. Fingir que tu casa está protegida con una alarma, por ejemplo, colocando una pegatina de una empresa de seguridad sin tener contrato con ella, puede derivar en sanciones importantes, incluso de 600 euros al día.

Según explica, el artículo 10 de la Ley de Seguridad Privada prohíbe el uso de distintivos de empresas de seguridad sin un contrato vigente. Utilizar carteles o pegatinas con logos de estas compañías sin autorización puede considerarse una infracción. Además, añade que este tipo de acciones podrían constituir un delito contra la propiedad intelectual e industrial, conforme al artículo 274 del Código Penal, lo que daría lugar a una multa de entre 12 y 24 meses.

Sandra también menciona que, si se están usando imágenes que simulan sistemas de videovigilancia, podría entrar en juego la Agencia Española de Protección de Datos, al considerar un uso indebido de elementos visuales relacionados con la seguridad. En el caso del posible delito, aclara que si el cartel no menciona ninguna marca y es completamente genérico, podría entenderse que no hay delito, aunque mentir indicando que hay una cámara cuando no la hay también puede ser sancionable según esta ley.