Los Enemigos anuncian para octubre su primer disco en seis años, Canciones chulas

Los Enemigos, banda fundamental del rock español, especialmente en el ámbito alternativo, han anunciado para el próximo mes de octubre el que será su primer disco de estudio en 6 años con el título de Canciones chulas.

Tras más de dos décadas de autogestión, este nuevo trabajo llegará vinculado a un sello discográfico, Mushroom Pillow, tal y como indica su comunicado, y se podrá escuchar un primer avance a partir del 16 de abril, con la publicación del tema que le da nombre.

Banda bisagra entre el final de la Movida de los 80 y la siguiente década, es considerada clave en la construcción del circuito de música alternativa en directo y responsable de canciones esenciales del rock en castellano, con una épica muy ligada a Madrid y una prosa honesta y sin filtros.

Formado por Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema 'Animal' Pérez y David Krahe, el grupo comenzó su andadura en 1985 y solo un año después alumbró su primer disco, Ferpectamente, al que siguieron otros álbumes como La vida mata (1990), La cuenta atrás (1991) o Nada (1999), al que siguió un largo período de separación.

"La idea siempre ha sido seguir, desde que volvimos a salir a la carretera y vimos que nos sentíamos a gusto. Por eso salió Vida Inteligente (2014). No hemos dejado de tocar desde entonces, aunque hayamos tenido episodios en solitario. Nos sentimos vivos, por eso ha habido un segundo disco y probablemente haya un tercero", apuntó Santiago a EFE cuando se publicó su hasta ahora último trabajo, Bestieza (2020).

Si se obvia la BSO de Se buscan fulmontis (1999), Canciones chulas será su decimotercer disco de estudio y llega casi en paralelo con la publicación del libro 'Desde el jergón', que son las memorias de Josele Santiago.