Dolly Parton llevará la historia de su vida a un musical

La icónica cantante Dolly Parton llevará la historia de su vida a Broadway en un musical que subirá a un escenario el próximo año, informó la artista a través de las redes sociales.

Además de escribir la pieza, Parton también escribe la música para 'Hello, I'm Dolly - An Original Musical'.

"¡Hola soy Dolly! He estado escribiendo la historia de mi vida como musical durante varios años y estoy orgullosa de anunciar que finalmente estamos desarrollando 'Hello, I'm Dolly - An Original Musical' para los escenarios de Broadway2, indicó en su página de X.

Hello, I'm Dolly es el nombre del primer álbum de estudio que Parton lanzó en 1967.

El musical incluirá éxitos de la estrella así como nuevos temas compuestos solo para el musical.

Parton trabaja en la historia con Maria S. Schlatter, quien escribió el guion del especial navideño de Netflix de 2020 de Parton, Christmas on the Square.

Pese a que Parton, de 78 años, ha estado décadas en los escenarios, este será el primer musical sobre su vida y según la artista, el público "reirá, llorará y aplaudirá" y se divertirá.