Cuenta atrás a Benidorm Fest... con Sonia y Selena: "En 2001 habríamos ganado Eurovisión"

Más de 20 años después de separar sus caminos, Sonia y Selena ratifican su vuelta como dúo como participantes de Benidorm Fest 2025 con Reinas, una canción "con todas las claves" del que fuera su primer gran éxito y su primer intento por acudir a Eurovisión en 2001, Yo quiero bailar.

"(Si hubiésemos ido nosotras) habríamos ganado", apuntan muy resueltas en una entrevista con EFE, antes de asegurar que "en Europa se consume muchísimo" sus temas, con seguidores en "Italia, Rusia y donde menos te lo esperas".

Fue en el año 2000 cuando, tras participar en un castin, ambas se conocieron directamente en el estudio del productor Xasqui Ten. "Buscaban chicas que tuvieran buena imagen, que conectaran bien, pero que fueran muy dispares para que hubiera contraste", recuerdan sobre el origen de la asociación entre Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena.

Demasiado contraste quizás, porque la formación no se extendió más allá de un año, lo que no evitó que su imagen y su música cuajara tanto que se convirtieron en un símbolo, inmortalizado incluso en canciones como Sonia y Selena, de Varry Brava.

"Fue una época importante para la música de la que nosotras nos llevamos el último pastel, se hacía mucha promoción y Yo quiero bailar fue un estandarte. Y luego está que tenemos buena imagen y cantamos bien, con un show muy bonito. Fuimos pioneras en España con una música de discoteca y de divertimento", alega Madoc sobre los motivos de esa pervivencia en el imaginario colectivo.

Su primer sencillo se convirtió en un éxito gracias a la televisión, sobre todo por su inclusión en los resúmenes de de un conocido programa de televisión. Solo unos meses antes lo habían dado a conocer en Eurocanción 2001, programa en el que se escogió al representante de Eurovisión de aquel año (David Civera con Dile que la quiero).

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella e intentar presentarse otra vez a Eurovisión (su candidatura no se hizo oficial porque no cumplía la normativa). La alianza tampoco cuajó.

"Como dos piezas que buscan de nuevo encajar / Dos universos opuestos como el ying y el yang / Yo tan espiritual y tú tan femme fatal / Una tormenta perfecta antes del huracán", cantan en el arranque tan autorreferencial de 'Reinas', con el que suscriben su nueva apuesta de futuro.

¿En qué medida tienen confianza en que esta vez las cosas funcionarán? "Ahora lo hemos hecho desde la armonía, desde el buenrollismo, desde encontrarnos, reconocernos y hacerlo por nuestra propia voluntad. Eso se traslada al público, que lo entiende y lo ve así", aseguran.

Para su tercer intento de participar en Eurovisión cuentan con el aval de los representantes de 2024, Nebulossa, pues la letra y la música de su canción corren a cargo de Mark Dasousa, mitad del dúo responsable de Zorra, que a su vez ha recogido "todos los tips de 'Yo quiero bailar', pero desde una perspectiva más madura".

"Esta canción invita a todas esas personas que en su pasado fueron amigas, socias o amantes y que se pelean o que no saben llevar una relación a que, con el tiempo, miren hasta dónde pueden llegar", reflexiona Madoc.

Agrega Rodríguez, que es asimismo "un llamamiento a todos estos artistas que hemos sido número 1, que hemos sido muchísimos en este país, y cuya carrera, con el tiempo, se disipa para dar un poco en el olvido. Es una manera también de volver a decir que estas aquí".

En una industria que a menudo ha concebido artistas como reclamo sexual y que luego las penaliza en la madurez, subrayan cómo Benidorm Fest y otros espacios LGTBiq+ han sido para ellas un entorno en el que se han sentido abrazadas.

"Yo he seguido viva estos 25 años porque han sido los que me han sostenido", defiende Madoc. "Y luego la edad no está fuera, está dentro y en quien te mira", afirma su compañera, ante una canción con la que vuelven al tacón y la fiesta en noches de verano interminables.

De la mano de David Pizarro han forjado una puesta en escena que definen como "un jarro de purpurina". "Me gusta pensar que todos esos artistas que están ahora en el olvido los llevamos con nosotras", desvela Rodríguez. Y pase lo que pase en el festival, recuerdan: "Hemos vuelto para quedarnos, porque juntas somos un equipo único e irrepetible". Un artículo de Javier Herrero.