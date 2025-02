Canaria apuesta por un modelo alternativo a las residencias para personas mayores: las viviendas colaborartivas

Cuando las personas mayores viven en sus hogares de siempre suelen fomentar la autonomía y la independencia de estas, por lo que siempre es recomendable esta opción a no ser que sea causa de fuerza mayor y las personas ya no puedan vivir por sí solas. "En muchos casos, las personas mayores se sienten más cómodas y seguras en sus propias casas, donde tienen sus pertenencias, recuerdos y un sentido de control sobre su vida." afirma la Dra. Parra-Rizo en un artículo que recogíamos en Hablando en Plata, sin embargo, destacaba que un cambio de domicilio cuando la persona mayor no lo desea puede ser contraproducente y favorecer la desorientación y la pérdida de autoestimas.

Por este motivo, con la intención de mejorar la calidad de vida y prorrogar esta autonomía de las personas mayores en Canarias, su Gobierno, quiere subvencionar un programa de viviendas colaborativas como alternativa a las residencias.

"Buscamos impulsar proyectos de convivencia y modelos colectivos residenciales. Proyectos que apuesten por la desinstitucionalización del actual sistema de atención en residencias para las personas mayores. Para potenciar complejos de viviendas comunitarias con diseños arquitectónicos que promuevan un modelo de viviendas en las que nuestras personas mayores cuenten con espacios privados. Junto a la oferta de servicios comunes de atención médica y enfermería, comedores, lavandería, guardería, etcétera” declaraba Francisco Candill, viceconsejero de Bienestar Social para la televisión canaria.

Para este tipo de Cohousing, el Gobierno va a subvencionar más de tres millones de euros en 25 proyectos. Esto está financiado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los fondos Next Generation EU.