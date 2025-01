Bryan Adams llega a Sevilla para abrir una gira que le trae a España en enero y junio

El cantante canadiense Bryan Adams abre este jueves en Sevilla una minigira de dos conciertos en territorio español, que le llevará también a Valencia, antes de seguir su gira mundial con una doble cita en Nueva Zelanda, para volver a España el próximo 4 de junio.

Según la web oficial del artista canadiense, el concierto de Sevilla será en el auditorio FIBES este jueves, 16 de enero, para viajar posteriormente a Valencia, donde se presentará en el Pabellón Fuente de San Luis el domingo, 19 de enero.

Una vez que terminen estos dos conciertos, tomará rumbo a Nueva Zelanda, donde estará el 31 de enero y 1 de febrero en Christchurch.

Tras visitar nuevos escenarios en distintas partes del mundo, llegará el 4 de junio a Alicante, el 6 de junio a Pamplona, el 10 del mismo mes a Málaga y el 12 a Santiago de Compostela.

Los conciertos forman parte de la gira Roll With The Punches 2025, con la que supera los 40 años de carrera, en los que ha vendido más de cien millones de discos.

En su trayectoria ha lanzado 17 álbumes de estudio, además de ponerle banda sonora a cinco películas: Robin Hood: príncipe de los ladrones (1991), Los tres mosqueteros (1994), Don Juan de Marco (1995), Spirit: el corcel indomable (2002) y The Mirror Has Two Faces: I Finally Found Someone (1996).