El Betis homenajea a sus socios más mayores por el Día de las Personas de Edad

El próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y el Real Betis Balompié junto a su Fundación han homenajeado a sus socios de más edad visibilizando su importancia y trayectoria como apoyo al club de futbol.

Este fin de semana el Real Betis se enfrentó al Osasuna en el Estadio de la Cartuja, el conjunto verdiblanco acabó llevándose la victoria. Sin embargo, antes del partido y para homenajear a sus socios más mayores, el equipo salió al césped acompañado de 11 de estos socios. El club quería reconocer su trayectoria, fidelidad y resaltar la importancia que tienen las personas mayores para nuestra sociedad.

Fue un momento emotivo ver a los jugadores con estos aficionados más mayores y bajo el lema: De abuelos a nietos. Una pasión llamada Betis que lucían los orgullosos los socios mientras acompañaban a los jugadores.

No son los únicos actos que el Club y su Fundación han preparado para esta semana ya que también tienen prevista la visita a varias residencias de mayores y otras actividades como la posibilidad junto a las asociación de El Roble Solidario que los socios mayores del Betis puedan disfrutar de una actividad en el Ecohuerto del Real Betis.

Con estas iniciativas el Betis reafirma su compromiso con este colectivo, hace tres temporadas también creo su equipo de Walking Football, formado por personas mayores de 50 años que siguen practicando su deporte favorito, pero andando.