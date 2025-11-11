100 años de vida, 100 años de legado: el documental que homenajea a las personas centenarias

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) presentó el pasado mes de octubre el corto documental 100 años de vida, 100 años de legado, un proyecto que da voz a personas centenarias y a personas cuidadoras.

María de las Heras (105 años), Josefa de la Calle (103), Pedro Callado (101), Ángela Alonso (101) y Clara Cantador (105) son las protagonistas de esta historia, un proyecto que rinde homenaje a todas aquellas personas centenarias y residentes de sus centros asociados.

A través de cinco capítulos, el proyecto hace un recorrido desde su nacimiento hace 100 años hasta el día de hoy, donde reflexionan sobre su historia y comparten su legado.

Las personas que les cuidan y acompañan también han dado voz a este documental, quienes comparten su experiencia: "Creo que el trabajo de los cuidadores en la salud en general no está valorado, y creo que en la residencia tiene un papel feo de cara a la sociedad. No se valora porque no se vive", explica María Garrido, terapeuta ocupacional.

En el último capítulo, los cinco principales protagonistas comparten su legado, donde coinciden en que "hay que esforzarse mucho para llegar a algo".

Un documental que recorre un siglo de vida lleno de memorias y aprendizajes.