La soledad no deseada en personas mayores aumenta tras la Navidad

La psicóloga de Sanitas Mayores, Alfonsy Díaz, ha expuesto que las personas mayores tienen una tendencia mayor a sentirse solas en enero, tras las fiestas navideñas en las que han tenido más encuentros familiares y sociales que de costumbre.

"El paso de un entorno socialmente activo a otro más silencioso puede generar tristeza, desánimo y una vivencia de desconexión, especialmente en personas mayores que viven solas o que cuentan con poco acompañamiento diario", ha explicado la doctora Díaz. También se relacionan otros factores como la pérdida de seres queridos, la jubilación o una red social más reducida que hacen que este impacto emocional se acentúe más.

La directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, ha subrayado que enero es "el momento clave para centrarse en el estado emocional de las personas mayores". "Anticiparse a este periodo, reforzar el acompañamiento y facilitar recursos de apoyo resulta crucial para promover un envejecimiento más saludable, conectado y emocionalmente sostenible", ha resumido.

Este impacto no llega de forma inmediata, y es con las primeras semanas del año, con la disminución de los planes sociales, el frío y la menor actividad fuera del hogar cuando se incrementa este aislamiento. En este contexto, es la rutina diaria y monótona de los mayores la que suele poner de manifiesto la falta de estímulos sociales y emocionales, lo que incrementa la sensación de soledad.

"La soledad mantenida en el tiempo se asocia a un mayor riesgo de síntomas ansiosos y depresivos, alteraciones del sueño y un empeoramiento de la percepción de la propia salud", ha continuado.

Si esta situación de soledad se prolonga, también disminuye la iniciativa de los adultos mayores para relacionarse con los demás, lo que enfatiza, nuevamente, el aislamiento y la dificultad para recuperar el equilibrio emocional.

Para combatir contra este sentimiento, Sanitas Mayores recomienda que las personas mayores refuercen sus rutinas y apoyos que contribuyan a luchar contra la soledad. Entre estas recomendaciones aparece la asignación de pequeños objetivos semanales realistas como escribir pequeños relatos o preparar una receta.

El cuidado personal es clave para mantener la rutina. "Vestirse, arreglarse y cuidar la higiene personal" son algunas de las tareas que se pueden realizar aunque no se vaya a salir o socializar con nadie, ya que ayudan a mantener la autoestima alta y limitar la apatía.

Por otro lado, caminar a diario y realizar estiramientos suaves mejora el bienestar físico y mental, ya que reduce la sensación de cansancio y hace que las personas tengan más energía para afrontar el día. Dentro de casa, realizar pasatiempos como sudokus, juegos de memoria o la lectura impulsan la estimulación de la mente, que, al mismo tiempo, los distrae de otros pensamientos que puedan ser negativos. La higiene del sueño también es muy importante para mantener una rutina sana. Acostarse y despertarse a horas similares permite que el ritmo diario se regule, favoreciendo una mayor estabilidad emocional.

Cuando se detecta que una persona mayor ha perdido "el interés, el ánimo o el sueño", es altamente recomendable acudir a consulta. La atención especializada a este grupo social permite ver qué tipo de pensamientos tienen y orientarlos hacia la recuperación del bienestar emocional.