Una molécula logra 'reprogramar' las defensas del cerebro frente al alzhéimer

El estudio, liderado por José Vicente Sánchez Mut, investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, junto al investigador de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne Johannes Gräf, demuestra que el compuesto OLE ayuda a la microglía a rodear y contener las placas de beta-amiloide, reduciendo su tamaño y toxicidad.

Una molécula que devuelve a la microglía su función protectora

El alzhéimer se caracteriza, entre otros factores, por la acumulación de placas de beta-amiloide y por el deterioro progresivo de la microglía, las células inmunitarias encargadas de limpiar estos depósitos tóxicos en el cerebro. Con el avance de la enfermedad, estas células pierden parte de su capacidad protectora y pueden llegar a contribuir al propio daño neuronal. OLE, una molécula derivada del gen PM20D1, consigue revertir ese proceso: las células se desplazan hacia las placas y las rodean, generando una especie de barrera que limita su interacción con las neuronas y reduce su impacto tóxico sobre el tejido cerebral.

"Lo más relevante es que hemos identificado una molécula capaz de recuperar la función protectora de la microglía", explica Sánchez Mut. "En la enfermedad de alzhéimer, estas células dejan de funcionar correctamente. Nuestros resultados demuestran que es posible revertir el proceso e identifican nuevas vías terapéuticas y de investigación para luchar contra la enfermedad".

De los gusanos a los ratones: así se probó el compuesto

Para estudiar el efecto de OLE, el equipo combinó distintos modelos experimentales. Primero utilizaron gusanos modificados para producir beta-amiloide, lo que permite analizar rápidamente su toxicidad. En este modelo, el tratamiento redujo la acumulación de agregados y mejoró la movilidad de los organismos, sugiriendo un efecto protector frente al daño asociado a la enfermedad.

Posteriormente, el equipo administró el compuesto durante tres meses a ratones modelo de alzhéimer. Tras el tratamiento, los animales mostraron un mejor rendimiento en pruebas de memoria y una reducción de las placas de beta-amiloide. El análisis celular reveló que la microglía era el tipo celular más afectado por el tratamiento: tras recibir OLE, estas células activaban mecanismos relacionados con la eliminación de beta-amiloide y recuperaban su capacidad de desplazarse hacia las placas y rodearlas.

"El análisis de célula única nos permitió comprobar que la microglía era la célula que más respondía al tratamiento", señala Victoria Pozzi, primera autora del estudio. "A partir de ahí vimos que el compuesto ayudaba a estas células a moverse hacia las placas de beta-amiloide y a contener mejor el daño asociado a la enfermedad". Los investigadores confirmaron además que, en cultivos neuronales sometidos a estrés similar al observado en el alzhéimer, el tratamiento aumentó la supervivencia celular, lo que sugiere un efecto protector directo también sobre las neuronas.

Dos patentes europeas y un futuro terapéutico por explorar

Los resultados del estudio están protegidos por dos patentes europeas, una de ellas de titularidad del CSIC. Según los autores, este avance refuerza el potencial traslacional de la investigación y su posible desarrollo en el ámbito terapéutico en el futuro, aunque advierten de que todavía queda camino por recorrer hasta su posible aplicación clínica en humanos.

La investigación ha contado con financiación de instituciones como la Dementia Research Switzerland-Synapsis Foundation, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Programa Severo Ochoa, el programa Prometeo de la Generalitat Valenciana, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Consejo Europeo de Investigación, entre otras entidades nacionales e internacionales.