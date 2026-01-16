La lista de espera de la dependencia se redujo un 20% en 2025 y suma 152.693 personas

La lista de espera de la dependencia se redujo un 20 % a cierre de 2025 respecto a un año antes y son 152.693 las personas pendientes de una respuesta después de seis meses, el plazo que marca la ley.

Son datos del sistema de la dependencia que atendió en 2025 a 1.635.462 personas, 141.151 más respecto a 2024, y que sigue soportando la presión demográfica que irá en aumento en los próximos años, según ha destacado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

En concreto, las solicitudes crecieron un 7,4 por ciento en el último año y el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se sitúa en 341.