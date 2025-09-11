Cuándo arranca la campaña de vacunación de gripe y covid de 2025

Con el final del verano llega y la bajada de temperaturas nos tenemos que ir preparando para fortalecernos un año más contra los virus que comenzarán a azotar en otoño e invierno. La gripe y la covid-19 están entre nosotros y para evitar que las personas mayores y las personas con sistemas inmunes más débiles puedan tener afecciones más graves es importante la vacunación.

Por este motivo, las comunidades autónomas lanzan cada año la campaña de vacunación ante la gripe, que tras la pandemia de coronavirus también incluye la vacuna contra la covid-19.

Sin embargo, una de las novedades de este año según la Comisión de Salud Pública es que aunque la vacuna de la gripe si se seguirá inoculando a los mayores de 60 años, la vacuna del covid-19 solo se inyectará a las personas mayores de 70. A excepción de Cataluña que seguirá vacunando con el criterio de años anteriores, es decir, a partir de los 60.

Normalmente la Campaña de la Gripe comienza en octubre aunque cada comunidad autónoma decide el día de inicio. Este 2025 algunas autonomías ya han informado de cuándo comenzarán con la campaña como es el caso de Cantabria que empezaría la campaña el 29 de septiembre en residencias de mayores y a partir del 6 de octubre para el resto de la población diana, según explicaba 65ymás.

En Cataluña la campaña de vacunación también comenzará un poco antes, el 22 de septiembre en grupos de mayor riesgo, como los mayores de 80 años, las residencias, las mujeres embarazadas, niños y personal sanitario, según detallaba Europa Press. La vacunación para el resto de la población iniciará el 13 de octubre.

También la Comunidad de Madrid ha avanzado ya que este año comenzará la vacunación a partir del 15 de octubre.