LEY ANTITABACO
Nueva Ley Antitabaco: Espacios para fumar en las residencias de mayores
Aunque las nuevas medidas de la Ley Antitabaco se endurecen con el fin de que la población opte por dejar de fumar, prohibiendo este hábito en nuevos lugares, llama la atención que las residencias de mayores sigan siendo una excepción.
Publicidad
El Gobierno ha aprobado la nueva ley antitabaco, que endurece nuevamente las medidas hacía su consumo en lugares públicos y se amplia también a los usuarios del váper.
Entre las novedades de la nueva ley es que tras su entrada en vigor no se podrá fumar en las terrazas de los bares y restaurantes y tampoco vapear. Esto se amplía también a las marquesinas de las paradas de transporte público o instalaciones deportivas aunque estas se encuentren al aire libre como las piscinas municipales.
Aunque los menores de edad tienen prohibido comprar tabaco, ahora también podrán recibir multas si se les ve fumando.
Espacios habilitados en las residencias de mayores
Curiosamente aunque en la mayoría de los espacios públicos, centros sanitarios y educativos esté prohibido fumar, en las residencias de mayores se seguirán manteniendo los espacios para los fumadores. Esta excepción ya fue introducida en la Ley antitabaco que se aprobó en el año 2010 y se sigue manteniendo en esta nueva reforma. Como hasta ahora estas zonas deben estar debidamente señalizadas y son de uso exclusivo para los residentes. Fuera de estas zonas habilitadas los residentes tendrán prohibido fumar.
Más Noticias
- Experta alerta del riesgo elevado de suicidio entre las personas mayores cuando se combina la soledad no deseada y la pérdida de autonomía
- Andalucía refuerza la prevención de la conducta suicida en personas mayores en situación de aislamiento social
- La gripe es más peligrosa para las personas mayores por esta razón
Las residencias de mayores finalmente son también un domicilio, aunque esté institucionalizado, por lo que tiene sentido que la persona tenga la liberta de poder decidir si quiere fumar o no.
Publicidad