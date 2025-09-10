Nueva Ley Antitabaco: Espacios para fumar en las residencias de mayores

El Gobierno ha aprobado la nueva ley antitabaco, que endurece nuevamente las medidas hacía su consumo en lugares públicos y se amplia también a los usuarios del váper.

Entre las novedades de la nueva ley es que tras su entrada en vigor no se podrá fumar en las terrazas de los bares y restaurantes y tampoco vapear. Esto se amplía también a las marquesinas de las paradas de transporte público o instalaciones deportivas aunque estas se encuentren al aire libre como las piscinas municipales.

Aunque los menores de edad tienen prohibido comprar tabaco, ahora también podrán recibir multas si se les ve fumando.

Señal de prohibido fumar | iStock

Espacios habilitados en las residencias de mayores

Curiosamente aunque en la mayoría de los espacios públicos, centros sanitarios y educativos esté prohibido fumar, en las residencias de mayores se seguirán manteniendo los espacios para los fumadores. Esta excepción ya fue introducida en la Ley antitabaco que se aprobó en el año 2010 y se sigue manteniendo en esta nueva reforma. Como hasta ahora estas zonas deben estar debidamente señalizadas y son de uso exclusivo para los residentes. Fuera de estas zonas habilitadas los residentes tendrán prohibido fumar.

Las residencias de mayores finalmente son también un domicilio, aunque esté institucionalizado, por lo que tiene sentido que la persona tenga la liberta de poder decidir si quiere fumar o no.