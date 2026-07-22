Un estudio apunta a que antihistamínicos y un antiinflamatorio podrían aliviar ligeramente la fatiga de la covid persistente

Así lo sugiere un estudio publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases, liderado por la University College de Londres (UCL) y el University College London Hospitals (UCLH), que también pone de manifiesto la importancia de la atención especializada para estos pacientes.

Un beneficio modesto que desaparece al suspender el tratamiento

La investigación se llevó a cabo con casi 800 adultos de Inglaterra con covid persistente y evaluó la eficacia de tres tratamientos reutilizados, una combinación de antihistamínicos utilizados para tratar alergias, el antiinflamatorio colchicina y el anticoagulante rivaroxabán, indicado para prevenir coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares. Los participantes fueron asignados de forma aleatoria a recibir la atención habitual o uno de estos tratamientos farmacológicos. Durante las primeras 12 semanas, todos los grupos experimentaron una reducción significativa de la fatiga que ellos mismos reportaron, con una mejoría media de 4,3 puntos en una escala de 40 puntos. Según los investigadores, este resultado respalda el papel que desempeñan las clínicas especializadas en covid persistente para mejorar los síntomas de estos pacientes.

Los resultados mostraron que quienes recibieron antihistamínicos o colchicina obtuvieron un beneficio adicional en la reducción de la fatiga, con una mejora de 1,5 puntos más en la escala respecto al resto de participantes. Sin embargo, esta diferencia desapareció a las 24 semanas, es decir, 12 semanas después de finalizar el tratamiento. En cambio, el anticoagulante rivaroxabán no mostró ningún beneficio adicional sobre la fatiga, por lo que los investigadores consideran que sus resultados no respaldan el uso de este tipo de medicamentos para tratar la covid persistente. El ensayo fue desarrollado por un equipo nacional de investigadores, médicos y pacientes en 12 clínicas especializadas de Inglaterra y Escocia, bajo la dirección del profesor Amitava Banerjee, de la UCL, y la doctora Melissa Heightman, del UCLH.

Los expertos piden seguir investigando

El profesor Banerjee recuerda que, cuando comenzó el estudio en 2021, los investigadores seleccionaron estos medicamentos basándose en las hipótesis más prometedoras sobre los mecanismos de la covid persistente. "Nuestros hallazgos sugieren que es poco probable que estos fármacos por sí solos sean la solución a la fatiga por covid persistente", señala el investigador. Según explica, tanto los antihistamínicos como la colchicina actúan sobre el sistema inmunitario y podrían influir en la desregulación inmunológica relacionada con esta enfermedad, aunque considera necesario seguir investigando para comprender mejor este posible mecanismo. Por su parte, Melissa Heightman destaca que la mejoría observada en todos los grupos fue superior a la esperada únicamente por el paso del tiempo, teniendo en cuenta que los participantes llevaban enfermos más de un año de media y presentaban fatiga intensa al inicio del estudio.

"Este nivel de mejoría demuestra la importancia de la atención especializada para el covid persistente", afirma la especialista, responsable clínica del servicio post-covid del UCLH. Los participantes eran adultos con covid persistente que no habían requerido hospitalización. La investigación se desarrolló en 12 clínicas distribuidas por diferentes zonas de Inglaterra y Escocia, desde Hull y las Tierras Altas hasta Leicester y Londres. La fatiga se evaluó mediante cuestionarios realizados al inicio del estudio y posteriormente a las 12 y 24 semanas. Los autores reconocen que el ensayo fue abierto, por lo que los participantes conocían qué tratamiento estaban recibiendo y no existía un grupo placebo. Esto impide descartar completamente un posible efecto placebo. No obstante, consideran poco probable que este explique por sí solo la mejoría adicional observada con los antihistamínicos y la colchicina, ya que ese efecto no apareció entre quienes recibieron rivaroxabán. Más allá de los posibles tratamientos, los investigadores destacan que los resultados ayudan a comprender mejor la biología de la covid persistente. Según explican, cada nueva evidencia permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos inmunitarios e inflamatorios que podrían estar detrás de la enfermedad y orientar el desarrollo de terapias más específicas en futuros ensayos clínicos.