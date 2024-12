Los taxistas de Córdoba un año más regalan el Paseo de la ilusión a personas mayores de la ciudad

Un año más Córdoba ha celebrado el Paseo de la ilusión, una tarde dónde los usuarios de los centros de mayores disfrutaron de la iluminación navideña de la ciudad gracias a los más de 120 taxistas de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi (Autacor), en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba. Los taxistas se ofrecieron desinteresadamente a dar este paseo a las personas mayores que por diferentes circunstancias tiene más difícil el poder realizar una actividad similar.

Los taxis decorados con motivos navideños ofrecieron este ya tradicional paseo en unas calles muy animadas donde los vecinos cantaban villancicos al paso de los taxis y saludaban y felicitaban la Navidad a sus ocupantes. Una noche muy bonita que representa el espíritu de estas fiestas de compartir y disfrutar.

No obstante, no fue la única ciudad andaluza en celebrar este emocionante paseo ya que Granada también celebró su particular paseo de la ilusión, al igual que Málaga o Sevilla.