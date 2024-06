¿Qué es y no es ser edadista?

El edadismo es la discriminación por razón de edad, aunque habitualmente el término lo asociamos a la discriminación que sienten las personas mayores por el simple hecho de tener más edad, en realidad este término funciona en ambos sentidos ya que también se puede ser edadista con respecto a las personas jóvenes.

En cuanto que es ser edadista y no serlo, los límites se emborronan un poco, el edadismo nos afecta a todos e irremediablemente, a veces, sin ser conscientes todos somos edadistas de alguna manera. Según la OMS a partir de los cuatro años los niños empiezan a ser conscientes de los estereotipos de edad de su cultura y desde entonces lo interiorizan. "También recurren a los estereotipos de edad de su cultura para percibir y comprender su propia persona, de manera que puede producirse un edadismo autodirigido a cualquier edad."

El edadimo lo podemos encontrar todas partes desde instituciones, el lenguaje, en las relaciones personales e incluso en nosotros mismos. Por lo que, aunque a veces el edadismo es claro, sobre todo en ejemplos como el uso de un lenguaje paternalista cuando hablamos con personas mayores o incluso a veces también con jóvenes, usando la típica frase de "No deberías hacer eso a tu edad", por ejemplo. En otras ocasiones, también caemos en el autoedadismo y es la propia persona que se pone límites por su edad. Esto hace que sea difícil definir completamente que es ser edadista en determinadas situaciones, ya que en ocasiones este término puede tener un punto subjetivo y para los que unos es una clara discriminación por su edad para otros puede no serlo. Así lo destacaba Ana Belén Fernández Souto, directora de la Cátedra sobre Edadismo de la Universidad de Vigo en una charla, dónde ponía como ejemplo sobre este límite acerca del edadismo, si el que a una persona le preguntan la edad podría ser considerado o no edadista. En este caso, es algo totalmente subjetivo, habrá personas que sientan alguna discriminación si alguien les pregunta por su edad, sin embargo, para otras será una simple pregunta más.

Lo que está claro, es que existe la discriminación por razón de edad y es algo que sufrimos todos los seres humanos en algún momento independientemente de nuestra raza, sexo e incluso nuestra edad.