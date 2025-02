"Nos gustas pero es complicado con la edad que tienes", así vivió Loreto Valverde el edadismo en la televisión

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) denunciaba recientemente el edadismo en las nominaciones a los Goya, dónde más de la mitad de las actrices nominadas a premios tienen menos de 40 años. Parece que cumplir años no está bien visto ni en el cine, ni en la televisión donde muchas presentadoras y actrices se quejan de hacerse invisibles solo por el hecho de hacerse mayores. Descartan su talento, su experiencia y cualidades, solo por envejecer.

Una de las presentadoras que ha vivido este edadismo de primera mano es Loreto Valverde, la actriz y presentadora fue unos de los rostros más conocidos en la televisión de los años 90, tenía carisma, belleza, simpatía y una risa de lo más peculiar con la que se metió a la audiencia en el bolsillo.

"Se nos exigía muchísimo, no solo talento, profesionalidad, ser una buena comunicadora, sino la imagen puñetera, tenías que estar impecable siempre" recordaba Loreto Valverde en Y Ahora Sonsoles.

Sin embargo, con el paso de los años llegó un punto que dejaron de llamarla. Así lo contaba en el programa Y Ahora Sonsoles durante una entrevista que le ha realizado Sonsoles Ónega sobre cómo vivió este edadismo. Valverde asegura que además, en las reuniones no tenían ningún problema en decirle el motivo por el cuál ya no conseguía determinados trabajos: "Nos gustas, pero ya con cuarenta y tanos es complicado". Confiesa ante Sonsoles que esto la hizo sentirse mal, "Yo siempre he sido un torbellino, pero y ¿por qué?, si yo me cuido". "La edad no se puede combatir" le replicaba Sonsoles "La edad no es un obstáculo para nada" añadía la presentadora.

Loreto Valverde continúa contando que ella como artista empezó a dedicarse más al mundo de la actuación y por fortuna siempre ha podido vivir de su trabajo. Actualmente se encuentra representando una obra llamada Pensionistas junto a Irma Soriano y Rosa Benito. Obra que Valverde destaca que es una función con un guion y unos personajes pensados para mujeres mayores.

La presentadora y actriz también señala que por fortuna los tiempos han cambiado, y aunque el edadismo sigue presente desgraciadamente tanto en el cine como en la televisión, ya no es tan extremo como hace 20 años.