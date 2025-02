"Vivimos más y dejamos a montañas de viejos tirados", la reflexión de Pepe Mújica sobre cómo trata la sociedad a las personas mayores

José Mújica, o más conocido como Pepe Mújica es un político retirado, que llegó a ser presidente de Uruguay de 2010 a 2015, aunque años previos ya había ostentado diferentes cargos como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay o el de Presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas. Antes de ser político también participó en la guerrilla y por lo que tuvo que pasar varios años en la cárcel. Sin embargo, tras la instauración de la democracia en el país fue liberado y comenzó su carrera política enfocándose en el diálogo y la paz.

Nació el 20 de mayo de 1935, por lo que este 2025 cumplirá 90 años. No obstante, en abril de 2024 le diagnosticaron un cáncer de esófago y recientemente ha anunciado que renunciaba a posibles tratamientos tras descubrir que su cáncer se había expandido. Por lo que probablemente, esta entrevista con Jordi Évole sea una de las últimas entrevistas que conceda el exmandatario.

Con una visión muy particular de la vida, Mujica repasa en el programa de Jordi Évole varios temas de interés como la política internacional, la sociedad o la muerte. En una de sus reflexiones Pepe habla sobre envejecer y sobre la soledad que sufren las personas mayores. Señala que en la organización humana más vieja es la familia primitiva y que estos tenían una institución que solía ser el consejo de ancianos: "Eran muy pocos los que llegaban a viejos y los viejos eran los depositados en la experiencia y la historia, tenían un papel aconsejaban y educaban y educaban a los niños". Sin embargo, destaca que hoy en día "Vivimos más y dejamos a montañas de viejos tirados, no les damos ningún papel". Por lo que esos legados de experiencia se van perdiendo.

El exdirigente se encuentra en la etapa final de su vida y lo sabe, sin embargo, cuando Évole le pregunta si piensa en la muerte, Mujica responde con humor: "Tan importante señora no la atiendo, cuando quiera venir que venga y le diré sería bueno que se diera otra vuelta", es consciente de que el último día va a llegar y que ya no queda mucho. No obstante, Mújica se encuentra optimista "Ahora tengo un cáncer, sé que me voy a morir pronto, pero ni pienso en la muerte, sigo haciendo proyectos. Mañana me despertaré muerto y chao".