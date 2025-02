Se hace su primer tatuaje con más de 60 y el motivo ha emocionado a las redes sociales

Mario Rouco es artista del tatuaje especializado en realismo que trabaja en la ciudad de Madrid. A través de su cuenta de Instagram ha compartido un vídeo que ha resultado realmente emotivo para sus seguidores. Se trata de la historia de una señora mayor que ha decidido realizarse un tatuaje por primera vez.

En el vídeo se puede ver emocionada a la mujer mayor mientras se mira en el espejo el brazo. Este ha sido el lugar elegido para hacerse un tatuaje lleno de significado y es que ha decido tatuarse la imagen de su difunto marido: "Ahora y siempre estará conmigo" decía entre lágrimas la mujer.

En el post que ha compartido Mario con el vídeo el artista señalaba: "Ahora estarán juntos para siempre. Este día es muy especial para mí porque no solo he hecho un tatuaje, he hecho que dos amores se reencuentren y estén juntos para la eternidad, este día he hecho a una persona muy feliz."

Los seguidores de este artista conocido en redes como Talego.ink no han podido evitar las poderosas imágenes "Se me salieron las lágrimas una forma de llevarlos con nosotros aunque sabemos que no están es como si nos acompañaran", "Más que un tatuaje es un homenaje en vida" o "Cuando te pregunten por qué eres tatuador enseña este vídeo, sé que habrás hecho “mejores tatuajes” pero estos son lo que dan sentido a tu trabajo!"