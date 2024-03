Cumple el sueño de su vida a los 80 años gracias a su familia

Hace unas semanas Tamara Molina o más conocida en Instagram con el usuario de @xtawie compartió el bonito obsequio que toda la familia decidió hacerle a su abuelo por su 80 cumpleaños. Tras una celebración familiar llegó el momento de dar los regalos, tal y como Tamara cuenta en el vídeo que decidió compartir en Instagram. Uno de los sueños de su abuelo que todavía no había podido cumplir era ir a Londres, en Reino Unido y ver el Big Ben. Por este motivo, la familia decidió sorprenderle con un viaje a Londres para cumplir su sueño. Además, no iría solo ya que toda la familia le acompañaría.

Varias semanas después de la gran sorpresa de cumpleaños llegó el momento de hacer realidad esta promesa. Por lo que Tamara, su abuelo y el resto de la familia emprendieron el viaje a Londres para cumplir el sueño del octogenario.

"Puede que sea el viaje más corto de mi vida pero el que más me ha llenado el corazón" compartía Tamara a través de la red social Instagram donde ha acompañado el vídeo de esta corta y divertida aventura familiar.

"Poder cumplir el sueño a mi abuelo junto a mi familia me hace sentir una felicidad indescriptible" Continuaba. El vídeo comienza con el abuelo agitado por la aventura, sus momentos en el aeropuerto, el viaje en avión y la llegada por fin a la capital británica. Un viaje cargado de alegría, risas y emotivo a su vez "Ya he cumplido mi sueño, ahora si, me puedo morir pasado mañana" destacaba el abuelo con humor, sin embargo, cuando finalmente pudo contemplar el Big Ben de cerca y escuchar sus campanadas no pudo evitar emocionarse.

Desde luego, aunque el viaje fue de ida y vuelta y muy corto les dio tiempo de explorar varios puntos de la ciudad inglesa antes de volver. Un emocionante recuerdo que esta familia no olvidará.