El recibo de la luz se encarece un 7% en octubre, según la OCU

La factura eléctrica media para una tarifa regulada, en el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se ha situado en los 72,22 euros en octubre, lo que representa un incremento del 7% con respecto a los 67,61 euros del pasado mes de septiembre, según informó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Este incremento se ha debido, en gran parte, a la subida del 24% del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que ha cerrado en los 75,78 euros por megavatio hora (MWh).

En este sentido, OCU ha insistido en solicitar al Gobierno que la electricidad tenga "la consideración de un bien de primera necesidad, de modo que se aplique un IVA reducido del 10% o incluso del 5%, el mínimo permitido por la Unión Europea".

Además, la organización ha denunciado también que la Ley del Sector Eléctrico, que define la información que las comercializadoras deben proporcionar a los usuarios y a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "se queda muy corta".

"De hecho, permite que el mercado eléctrico siga siendo uno de lo más opacos y confusos para los consumidores. Para un mejor seguimiento y control del mercado, las tarifas vigentes (y no solo las de nueva contratación) deberían ser identificables y públicas en un libro de tarifas", advirtió.

Asimismo, OCU consideró la importancia de "mejorar la información de las facturas y publicidad de modo que todos los conceptos que se van a cobrar sean visibles por el usuario al mismo nivel".