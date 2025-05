¿En qué casos podrían denegarme la pensión de jubilación?

Desde que iniciamos nuestra etapa laboral en España se suele destinar una parte de nuestro sueldo a cotizar a la Seguridad Social, este porcentaje del salario, entre otras cosas, va destinado a pagar las prestaciones o pensiones como la de jubilación. Sin embargo, para poder optar a esta pensión de jubilación es necesario haber cumplido una edad determinada y haber cotizado una serie de años para poder percibirla.

Actualmente en 2025, para poder optar a una pensión de jubilación puedes hacerlo si ya has cumplido los 65 años y has cotizado a la Seguridad Social durante 38 años y 3 meses. Si no has logrado cotizar tantos años, entonces tendrás que esperar a haber cumplido los 66 años y 8 meses y haber cotizado al menos durante los últimos 15 años para poder recibir una pensión al dejar de trabajar.

Si por el contrario, sigues sin haber cotizado lo suficiente, para optar por una pensión de jubilación contributiva, el Estado proporciona la opción de obtener una pensión no contributiva, aunque su importe es mucho menor, del que aportan las pensiones contributivas.

Aunque pueda parecer que no hay problema porque una vez lleguemos a la edad de jubilación si podemos obtener una pensión de jubilación contributiva o no contributiva, lo cierto es que no. La Seguridad Social puede denegarte la pensión de jubilación por los siguientes motivos.