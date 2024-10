¿Puedo renunciar una herencia en favor de mis hijos?

Cuando una persona se convierte en heredero normalmente solo tiene tres opciones con respecto a la herencia que puede recibir, aceptarla con todas las consecuencias (incluyendo las deudas que pueda tener), rechazarla o aceptarla a beneficio de inventario, es decir, que en caso de que esta herencia tenga deudas el herederos solo se verá obligado a cubrirlas hasta donde alcancen los bienes de la misma, es decir siempre que el perjuicio no sea mayor que el beneficio.

Sin embargo, si te estás planteando la posibilidad de renunciar a tu herencia para ayudar a tus hijos, puede ser más complicado de lo que puede parecer. Hay que tener varios factores en cuenta.

Lo primero de todo es saber si el causante había dejado algún tipo de testamento detallado, de ser así, es más fácil que una vez sabiendo cuál es tu parte de la herencia puedas renunciar a ella en favor de tus descendientes. No obstante también dependerá de que el testamento contemple la sustitución vulgar para poder hacerlo. Si la tiene si se podrá renunciar a la herencia y que esta vaya en favor de los hijos, pero si no contempla esta opción la situación sería la misma que si no hubiera testamento.

Por tanto, si el fallecido no ha dejado testamento y renuncias a tu herencia, esta no pasará a tus descendientes si el fallecido tenía más hijos, es decir, pasaría al resto de hermanos. Por lo que en un caso donde haya varios herederos, si quieres que tus hijos reciban esa herencia primero deberías aceptarla y luego donársela.

No obstante, siempre es mejor antes de realizar cualquier movimiento en el que se puedan tener dudas consultar con un abogado experto en estos temas.