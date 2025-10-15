HablandoEnPlata

INFLACIÓN

El INE revisa una décima al alza el IPC de septiembre y lo sitúa en el 3 %

La inflación general encadena cuatro meses al alza, a excepción de agosto, que se mantuvo estable. La inflación en septiembre sube 3 décimas más que el mes anterior debido a la menor bajada de carburantes.

Efe
Publicado:

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior y la tasa más alta desde febrero, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.

El INE también ha revisado este miércoles una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.

La inflación general encadena cuatro meses al alza -a excepción de agosto, que se mantuvo estable- desde el mínimo de mayo (2 %), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,3 %.

El grupo que más tiró al alza del IPC fue el del transporte, cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 2,2 %, por un menor abaratamiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, seguido del de la vivienda, cuya tasa anual aumentó 1,1 puntos, hasta el 7,1 %, por el descenso de los precios de la electricidad, que fue menor que en septiembre del año pasado.

El aceite de oliva sigue bajando

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como el café (19,9 %), los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %), frente al abaratamiento del aceite de oliva, un 43 %.

Este producto se redujo un 1,8 % entre septiembre y agosto, pero desde enero de 2021 aún acumula un aumento del 49,6 %, detalla el INE.

De la cesta de la compra también subieron en tasa interanual otros aceites comestibles (18,2 %), el chocolate (15,6 %), la carne de ovino y caprino (9 %), los despojos comestibles (8,2 %), las legumbres y hortalizas frescas (8 %) y el pescado fresco o refrigerado (7,9 %).

Por contra, bajaron el azúcar, un 17,4 %; las patatas, un 4,5 %; otros productos a base de cereales, un 3,5 %; y el yogur, un 2,9 %.

Dejando a un lado el ámbito alimenticio, las mayores subidas fueron las de la recogida de basura (30,3 %), el transporte combinado de pasajeros (26,7 %) y la joyería y bisutería (23,3 %).

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los equipos audiovisuales, un 6,8 %; los equipos de telefonía móvil, un 6,6 %; y los ordenadores personales, un 6,5 %.

La inflación mensual se mantiene

En comparación mensual, los precios de consumo cayeron un 0,3 % en septiembre. El grupo con mayor repercusión negativa fue el ocio y cultura, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos y del transporte aéreo de pasajeros, y el que más tiró al alza fue el de vestido y calzado, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno.

Lo que más subió de precio en septiembre fue la recogida de basura (14,5 %) y el transporte de pasajeros por tren (9,7 %), mientras que lo que más bajó fueron los paquetes turísticos nacionales, un 28,7 %; y los vuelos nacionales, un 22,7 %, según detalla el INE.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en septiembre. Las más altas fueron las de Madrid (3,5 %), Comunidad Valenciana (3,4 %) y Baleares (3,3 %), mientras que las más bajas fueron las de Canarias (2,2 %), Murcia (2,4 %) y Cataluña (2,6 %).

En el mes de septiembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3 %, tres décimas por encima la registrada el mes anterior, y la variación mensual fue del 0,2 %.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca en un comunicado que la evolución de la inflación interanual se explica principalmente por los efectos base en carburantes y, en menor medida, en electricidad, y destaca que la subyacente se mantuvo "en la senda de moderación hacia el objetivo del Banco Central Europeo".

