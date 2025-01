Consejos para mantener tu casa caliente y ahorrar en la factura de la luz según un experto

Ningún extremo suele ser bueno, y esto también se aplica a la temperatura y al clima, aunque las olas de calor se sabe que pueden ser muy peligrosas sobre todo para personas mayores que pueden sufrir un golpe de calor con mayor facilidad, las olas de frío tampoco hay que obviarlas, de hecho un reciente estudio señalaba que una temperatura demasiado elevada o demasiado baja en el hogar perjudica las capacidades cognitivas en adultos mayores.

Además del peligro para la salud mantener una temperatura estable puede ser muy costoso tanto en la factura de la luz para refrigerar nuestro hogar en verano, como para mantener el calor durante el invierno. Tras el aviso de la AEMET de que España sufrirá estos días una ola de frío extremo, hemos hablado con un experto en calefacción para que nos de consejos para mantener nuestro hogar caliente y además podamos ahorrar en nuestra factura de calefacción.

Araceli de la Fuente, directora de comunicación corporativa de Mitsubishi Electric, compañía experta en aerotermia, nos señala las diferentes soluciones disponibles para evitar el frío en el hogar a la vez que ahorrar en la factura. Araceli asegura que el principal "truco" para ahorrar en nuestra calefacción es disponer de un producto de alta eficiencia y hacer un uso responsable del mismo, programando los equipos en función de la ocupación del hogar y manteniendo temperaturas que oscilen entre 19º y 21ºC. Por lo tanto mantener una temperatura estable entre estos grados es el truco más eficiente para ahorrar en nuestra calefacción.

Por otro lado, uno de los errores más habituales que cometemos en el hogar y que provocan la pérdida de calor es "dejar puertas y ventanas abiertas o mal cerradas mientras el sistema de calefacción está encendido, lo que genera pérdidas de calor innecesarias. También es frecuente que los hogares no cuenten con un aislamiento adecuado, lo que permite que el calor escape continuamente. Asimismo, tampoco beneficia el uso de sistemas de calefacción menos eficientes, como radiadores o calderas antiguas, que consumen más energía y ofrecen un rendimiento inferior o no mantener una temperatura constante si no estar encendiendo y apagando continuamente." Señala de la Fuente.

Termostato | Cunaplus_M.Faba para iStock

Araceli destaca que una de las claves para mantener el calor en el hogar sería el uso de sistemas de calefacción como la bomba de calor "no solo son altamente eficientes, sino que también permiten una distribución uniforme del calor en toda la vivienda, permiten zonificar y, de nuevo, programar en función de las necesidades y ocupación."

Por último, queríamos saber en su opinión cuál sería la mejor opción a la hora de elegir un sistema de calefacción óptimo. Araceli de la Fuente destaca que la aerotermia emerge como la alternativa más eficiente a los sistemas de calefacción convencionales. "La aerotermia aprovecha el aire exterior como fuente de energía de manera que puedes llegar a ahorrar hasta un 80% en el total del gasto energético del hogar. Además, en el mismo sistema, dispones de agua caliente sanitaria y aire acondicionado, lo que garantiza bienestar durante todo el año. Y es ecológico y sostenible puesto que, al tratarse de una energía renovable, garantiza una menor emisión de CO2."

Por lo tanto, la clave para mantener nuestro hogar caliente es sobre todo usar un sistema de calefacción eficiente, tratar de evitar en la medida de lo posible las corrientes de aire cerrando bien las puertas y ventanas, y sobre todo mantener una temperatura estable durante todo el día para poder ahorrar en la factura de nuestro sistema de calefacción.