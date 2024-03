Usuarias de centros de mayores reivindican el 8M bailando frente al Palacio Real

Cientos de usuarias de los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid se han reunido este lunes en la explanada ubicada entre el Teatro Real y el Palacio Real para protagonizar un flashmob con el que, a través de la música y la danza, han reivindicado visibilidad de cara al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes, 8 de marzo.



A ritmo de Se acabó, de Bomba Estéreo, las mujeres, ataviadas con prendas o complementos -globos, gorros o flores de papel charol en el pecho- de color morado, han llevado a la práctica esta coreografía conjunta ante la mirada del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y de diferentes miembros de su Gobierno, así como de numerosos turistas que han inmortalizado con sus teléfonos la reivindicativa y comunal danza.



Antes de ejecutar el baile, una usuaria del centro de mayores de Tetuán ha tomado la palabra para leer un manifiesto que aúne el sentir de las compañeras de los centros del resto de distritos de la ciudad.



"Nosotras comenzamos a romper barreras en todos los sectores laborales, desde los cuidados, donde siempre se nos ubica, hasta el científico, en el que llevamos siglos trabajando y aún no somos visibles. Las mujeres somos el sostén en los momentos conflictivos de la familia y de la sociedad. Curamos heridas, organizamos alimentos y mantenemos la calma. Esto tendría que ser más igualitario", ha leído.



"Celebramos este 8 de marzo en la calle", ha seguido ante sus compañeras, los políticos y los curiosos, "con música y dejando claro que las mujeres no paramos, o paramos, si queremos. Rechazamos la violencia, apostamos por una sociedad igualitaria, y por una convivencia entre sexos".



Y ha subrayado que lucharán "con las armas más pacíficas": "La educación, y la escucha".



"Hoy, bailamos para reivindicar un espacio propio en nuestras calles, en nuestra casa y en nuestra sociedad. Nos cuesta mucho trabajo conseguirlo y encontrarlo. No estamos solas, y juntas vamos proyectando nuevos caminos", ha concluido el manifiesto que a dado lugar al baile y, una vez finalizado éste, un aluvión de mujeres se ha acercado a saludar al alcalde y a hacerse fotografías con él.



Pasado el baño de masas, Almeida ha dicho que este es un día "muy especial".



"Reconocemos a nuestras mujeres y nuestras mujeres mayores, que han dado lo mejor de su vida por las generaciones venideras, y con este flashmob que han preparado en los centros de mayores de los 21 distritos", mandando un mensaje a la sociedad madrileña" para “valorar el papel que tienen las mujeres, buscar siempre la igualdad, visibilizar a las mujeres mayores”, ha puesto en valor el regidor de la capital.



Y ha añadido: "Si se acude a cualquier centro de mayores verán la vitalidad impresionante que tienen las mujeres, el optimismo, a pesar de los años tan difíciles que han pasado, especialmente, los mayores, y, sin embargo, como digo, tanto y tanto les debemos, y tanta gratitud queremos corresponder".



También ha dicho Almeida, en relación al 8M, que la lucha por la igualdad "hay que reivindicarla en todos los sitios", en los despachos, las instituciones y las calles.



"Tenemos que mover cualquier obstáculo o cualquier barrera que pueda impedir o dificultar esto. Creo que se ha avanzado mucho a lo largo de las últimas décadas aquí en España, pero que todavía queda trabajo por delante y que tenemos que asumirlo entre todos", ha apostillado el regidor popular.