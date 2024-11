No me pises que llevo chanclas, 35 años de agropop a todo gas alegrando corazones

El grupo sevillano No me pises que llevo chanclas, el máximo exponente del denominado agropop, lleva 35 años en la carretera dándolo todo en los escenarios y sin conocer el "medio gas" para "alegrar el corazón" de sus seguidores, en palabras de su líder, Pepe Begines.

Los "Chanclas" celebrarán el cumpleaños con un concierto especial este viernes en el Cartuja Center de Sevilla, con todas las entradas vendidas hace tiempo, una gran fiesta en la que el público saldrá "borracho de música", según promete Begines en una entrevista con EFE.

Una celebración en la que estarán rodados de amigos como Raimundo Amador, Pablo Carbonell y Maui, y por la que se sienten privilegiados, según Begines, porque se notan "muy queridos. El público es el culpable de todo esto".

Asegura que para mantenerse y contar con ese apoyo incondicional del público pese al paso del tiempo es "muy importante la humildad y la salud musical que el grupo lo demuestra en directo" porque "la música tiene dos vertientes muy diferentes, una es tu discografía, lo que tu grabes y luego están las tablas, que es donde tú demuestras lo que sabes".

Y en este último aspecto, No me pises que llevo chanclas siempre ha procurado, tal y como remarca Begines, "darlo todo en el escenario, no conocemos el medio gas" desde que nacieron hace 35 años en Los Palacios.

En unos años convulsos, con una pandemia mundial y una sucesión de conflictos bélicos, considera que "una música que alegre el corazón y que casi está dentro del gremio de la musicoterapia, se agradece mucho; creo que es una de las razones por las que ahora mismo estamos en un momento tan potente y tan bonito".

Tres décadas y media durante las que también han podido ver cómo ha evolucionado el mundo y la industria de la música. "Ahora todo es muy diferente", señala Begines, que explica que cuando empezaron "había, primero, una criba muy grande. Cuando una compañía se acercaba a ti y quería grabarte era por su interés. Nosotros tuvimos la suerte que se nos acercó Mano Negra Records de Sevilla, con la que tuvimos tres discos y después pasamos a Sony, una multinacional; entonces había un proceso claro: componer o preparar un disco, grabarlo, después promocionarlo y después girarlo".

"Ahora todo ha cambiado con las redes y la manera de entender lo que es la industria, pero yo creo que la verdad de todo la tienen las tablas, nosotros no sé si tendremos muchos seguidores pero el boca a boca todavía nos funciona y la gente va en masa a nuestros conciertos y eso es lo que nos mantiene vivos", insiste.

Prueba de ello es que hace ya semanas están agotadas para el concierto del viernes en Sevilla, que supondrá el final de la gira Agrorock, en la que este año han dado unos 60 conciertos por toda España y el inicio de la gira "35 años de Agropop" que ya tiene bastantes conciertos contratados para el año que viene.

Este arranque, explica, "va a ser una fiesta donde va a haber mucho audiovisual, porque vivimos en un mundo de pantallas, y vamos a tener unos invitados de lujo como Raimundo Amador, Pablo Carbonell y Maui, entre otros; vamos a estar muy bien rodeados y va tener una curva rítmica y emocional muy alta para que la gente salga de allí borracha de música y de buen rollo".

En cuanto a la gira completa cree que "va a ser de mucha alegría, de muchos recuerdos y que va a sentar muy bien a la mayoría de la gente", que va a seguir disfrutando con ese estilo propio, el "agropop", que intenta "mezclar el buen rollo y buena música".

"Nosotros bebemos un poco del rock, del reggae o del flamenco, y eso lo mezclamos en temas como 'Bolillón', 'Y tú de quien eres', 'Por las calles de Chicago' o 'En la moto', que es prácticamente heavy; eso hace que los conciertos sean muy variados, para todos los gustos, tanto rítmica como melódicamente paseamos por muchos caminos, hacemos conciertos muy variados y que están hecho para la amplia mayoría del público", abunda Pepe Begines. Un artículo de Laura Ramírez.