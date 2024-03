Historias inspiradoras de mujeres más allá de los 50

El ser humano suele limitar la representación del éxito a las ideas preconcebida sobre la edad. Estudiar, graduarse, comprar una casa, obtener un trabajo... Todas ellas poseen un límite de tiempo para realizarlo el cual no debería sobrepasarse ya que, a partir de cierta edad, no sería posible hacer mucho más. Y esta presión es aún mayor cuando se trata de la mujer.

En ese sentido, han sido muchos los impedimentos que han condicionado el triunfo de la mujer en el aspecto laboral, ya sea por la situación, así como la mentalidad de la época. Aun así, esto no ha impedido que un grupo de ellas, cada vez mayor, estén consiguiendo añadir su nombre en la historia y todo ello sin importar la edad. Presentamos algunos ejemplos de mujeres que han alcanzado éxito profesional a una edad avanzada.

Kamala Harris (59 años)

Sin duda, Kamala Harris se ha convertido en una de las mujeres más famosas de los últimos años y que ha conseguido dejar una huella importante en la historia. Y es que, en 2021, a sus 55 años se convirtió en la candidatura de las elecciones de Joe Biden, en vicepresidenta de los Estados Unidos, siendo la primera mujer en conseguirlo. No obstante, cabe destacar el traje blanco que llevó en su discurso de la victoria en Pensilvania, todo un guiño a Geraldine Ferraro, la primera mujer que aspiró a la vicepresidencia del país en 1984.

Ngozi Okonjo-Iweala (67 años)

Esta economista nigeriana se convirtió en marzo de 2021 en la directora general de la Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization) a sus 65 años de edad. Un cargo que aún ostenta hoy en día. Con este nombramiento, se ha convertido en la primera mujer y africana en obtener dicho puesto. No obstante, Okonjo ya había hecho historia al convertirse unos años antes en la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Finanzas y Asuntos Exteriores de Nigeria.

Judi Dench (89 años)

En el mundo de la cultura también existen diversos nombres que han sido reconocidos a medida que cumplieron años. Ene se sentido, a pesar de que la actriz y escritora británica Judi Dench debutara en 1964, con 30 años de edad, en la película El tercer secreto, lo cierto es que no había sido reconocida con ningún galardón. No fue hasta los Oscars de 1999 cuando Dench, a sus 64 años de edad, recibió el premio por mejor actriz en su papel como Isabel I en Shakespeare in Love.

La actriz Judi Dench | Getty Images

María Galiana (88 años)

También hay sitio para los españoles en esta lista. Concretamente, para la actriz María Galiana. Conocida como Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó, esta sevillana había sido profesora de instituto durante toda su vida. El salto en el cine llegó pasados los 50 cuando los directores Juan Diego y José Luis García Sánchez la contrataron para su película Pasodoble. Se jubiló de la enseñanza a los 65 años, pero desde entonces, ha participado en diversos papeles. Uno de los más destacados es el de Solas de Benito Zambrano por el que ganó el Goya a la mejor actriz protagonista y dedicó el premio a “todas las actrices maduritas, como ella, que todavía no habían tenido su oportunidad”.

María Blasco Marhuenda (59 años)

Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, esta científica española y bióloga molecular a sus casi 60 años ha sido reconocida el pasado 2021 con el Premio a Mujeres Progresistas de Retiro y dos años antes con el Premio Optimista Comprometida con la Ciencia. Asimismo, en 2022, fue finalista al Premio Vanguardia de la Ciencia.

María Dueñas (60 años)

Casi a sus 60 años de edad, esta escritora española saltó a la fama por su novela El Tiempo entre Costuras, en 2009, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos de la literatura española en el siglo XXI. Desde entonces, la escritora de Puertollano, Castilla La Mancha, ha cosechado todo un éxito a nivel nacional e internacional con novelas posteriores como Misión Olvido (2012) o las Hijas del Capitán (2018).

Nebulossa (56 años)

En el aspecto musical, el dúo de electropop conformado por la cantante María "Mery" Bas (1968) y el teclista Mark Dasousa (1975) han conseguido dejar una huella en la historia española tras ganar el Benidorm Fest el pasado 3 de febrero sin importar la edad. Un festival de la canción en el que, a través de su canción Zorra, van a representar a España en el próximo certamen de Eurovisión.

Por tanto, ser mujer más de 50 años en la actualidad puede llegar a representar un impedimento para lograr muchas metas personales y profesionales, al no ser consideradas como productivas y sanas. Sin embargo, personajes como estos desmienten este mito. Ellas son la prueba palpable de que la edad es sólo un número.