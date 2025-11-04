Muere Diane Ladd, actriz tres veces nominada al Oscar y madre de Laura Dern, a los 89 años

Diane Ladd ha fallecido a los 89 años. La actriz fue tres veces nominada al Oscar a lo largo de una dilatada carrera en la industria, dejando así atrás películas imborrables en la historia del cine.

Su hija, la también actriz Laura Dern, se ha despedido de su madre en un comunicado. "Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa de Ojai, California", relata la intérprete de Jurassic Park.

Diane Ladd y Laura Dern | Gtres

"Era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pueda imaginar", continúa en el comunicado recogido por People: "Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles".

Ambas compartieron una muy buena relación a lo largo de toda su vida y aparecieron juntas en muchas ocasiones frente a las cámaras. Una familia de actrices que Hollywood ha disfrutado en todo su esplendor.

Diane Ladd y Laura Dern | Gtres

Ladd obtuvo sus tres nominaciones como Mejor actriz de reparto por Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y El precio de la ambición. También ganó un Globo de Oro como Mejor actriz secundaria en miniserie por Alice, en 1981.

La actriz debutó en la serie The Big Story en 1958 y, desde entonces, tuvo hasta 144 papeles tanto en el cine como en la televisión. La última vez que la pudimos ver en pantalla fue en 2022, cuando estrenó sus dos últimas películas: Isle of Hope y Gigi y Nate.

Ahora, a los 89 años, Diane Ladd nos ha dejado un legado imborrable y, como bien ha demostrado su hija Laura Dern, se ha marchado con el cariño de su círculo más cercano.