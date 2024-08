Madrid reforzará la atención psicológica y educativa a personas mayores con soledad o maltrato

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una mejora y refuerzo del servicio de valoración y atención psicológica y educativa a las personas mayores vulnerables, que sufren soledad no deseada, algún tipo de maltrato o están en riesgo de sufrirlo. No es la primera vez que este organismo ha llevado a cabo diferentes medidas con las que combatir esa soledad, una situación que sufre el 20% de los adultos que viven en España, según la Fundación ONCE y Fundación AXA en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES).

Este servicio está basado en la prestación de ayuda a domicilio a personas mayores de 65 años que se encuentren en esta situación vulnerable. Estas nuevas medidas por parte del ayuntamiento suponen el aumento del personal y la incorporación de citas semanales. Además, también ha incluido asesoramiento jurídico para los psicólogos en los casos más complicados.

El Ayuntamiento de Madrid explica que el objetivo de este servicio es "poner fin a la situación de malos tratos que viven algunas personas mayores, lo que incluye supuestos de violencia de género. Por otro, abordar los casos de soledad no deseada y reconducirlos hacia la inclusión social a través de un acercamiento a las personas que la sufren y un conocimiento profundo de su situación".

Por su parte, también se ofrece información y asistencia al entorno de la persona mayor, como familiares o amigos, e incluso se trabaja con la persona presuntamente responsable de ese maltrato.

Además de ayudar psicológica y educativamente a las personas necesitadas, esta iniciativa también permite la permanencia en su domicilio en las mejores condiciones posibles gracias al apoyo y acompañamiento profesional.