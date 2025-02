¿Es llevar pelo de colores llamativos la nueva tendencia en las mujeres de entre 50 y 70 años?

Aislinn es una mujer norteamericana que lleva ya algún tiempo viviendo en España, concretamente en Bilbao, y recientemente ha compartido un interesante vídeo en su cuenta de Tiktok lo que para ella ha supuesto un shock culturar y pregunta a sus seguidores si es habitual o quizá una peculiaridad del País Vasco.

Según cuenta @abroadwithais, en Bilbao, le ha llamado mucho la atención ver mujeres mayores que rondarán entre los 50 y los 70 añosllevar el pelo de colores muy llamativos y divertidos, y asegura que no se refiere a colores como el rubio o pelirrojo, no, colores más atrevidos como el azul cobalto, púrpura o rosa neón "Ayer literalmente vi a una mujer con el pelo como el arcoíris en Bilbao" después volvió a ver a otra señora con el pelo azul a la que incluso llegó a sacarle una foto "Me encanta esta tendencia" asegura en su vídeo en la red social china "Me parece una forma divertida de expresarse uno mismo" y por último pregunta a sus seguidores si esta tendencia en los colores del pelo es más habitual verlo solo en Bilbao, en el País Vasco, o si quizá era una tendencia más grande y era más extensiva al resto de España.

Muchos de los comentarios que ha recibido el vídeo le cuentan que al parecer es una tendencia común en España, "Es muy común en Valencia, incluso las abuelas se lo tiñen de dos colores diferentes" señalaba un comentario. Otro explicaba que también lo ha visto en ciudades como Salamanca y en A Coruña.

"Las que tenemos ahora de 50 a 70 años vivimos los años 80, y tenemos esa querencia por los colores desde entonces" destacaba otro comentario. Finalmente otro comentario da una posible explicación: "Es que cuando no necesitas decolorante porque lo tienes blanco es más barato y no dañas el pelo. Mucha gente que lo quiere desde siempre lo empieza a hacer cuando tiene el pelo canoso".

Desde luego, parece que se está implementando una divertida tendencia entre las mujeres mayores ¿y tú? ¿Te atreverías?