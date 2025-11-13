Iñaki Antón, "Uoho", pone en marcha su nuevo grupo Rebrote tras el fin de Extremoduro

Iñaki Antón, alias Uoho, ha anunciado el lanzamiento este jueves de la canción La flor de la verbena, la primera de su nuevo grupo, bautizado Rebrote, con el que retoma la actividad musical tras el final de Extremoduro hace ya cuatro años y superar un largo período de recuperación por covid persistente.

"De ese renacer, de esa necesidad vital de volver a crear, nace Rebrote", indica el comunicado de su oficina, en el que se informa de que la nueva banda supone el reencuentro del bilbaíno con varios de sus compañeros en Extremoduro (José Ignacio Cantera a la batería, Miguel Colina al bajo). Además, participan Jaime Tejedor (guitarras), Íñigo López (coros) y Jaime Moreno, al micrófono.

La flor de la verbena, que ya está disponible en plataformas digitales y es el anticipo de un trabajo que verá la luz en enero, se presenta como "un tema de sonido potente y orgánico, fiel al espíritu del rock que siempre ha acompañado a Antón, pero con nuevas raíces, nuevos aires y una energía renovada".

Este nuevo proyecto musical surge tras el abrupto anuncio en 2021 de Extremoduro, al que había estado vinculado desde 1996 y que por diversos motivos nunca llegó a celebrar su gira de despedida.

En una entrevista posterior, el bilbaíno reconoció el deterioro progresivo de su relación con el que fuera líder de la mítica banda, Robe Iniesta: "Hemos sido amigos durante 30 años y hemos sido familia. Mi familia era la suya y la suya la mía. Pero en la vida se pierden cosas. Él me ve diferente a mí, eso me dijo un día. Bueno, pues tengo un familiar menos".

Tras el final de Extremoduro, Antón emprendió una nueva etapa en solitario bajo el nombre de Uoho y lanzó dos volúmenes bajo el título de Interpretaciones en los que revisitaba su trayectoria mediante nuevas grabaciones, con su propia voz.

Posteriormente, sin embargo, se vio sumido en una covid persistente que lo mantuvo apartado de los escenarios y estudios hasta ahora en que "plenamente recuperado", indica el comunicado, "regresa con más fuerza y lucidez que nunca".