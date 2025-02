Los Grammy rinden homenaje a Quincy Jones en voz de Stevie Wonder y Janelle Monáe

Stevie Wonder y Janelle Monáe encabezaron un homenaje póstumo al legendario productor Quincy Jones, fallecido el pasado 3 de noviembre, durante la 67 edición de los premios Grammy, que se celebra en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este domingo.

Monáe irrumpió en el escenario vestida como Michael Jackson, uno de los artistas que produjo Jones, para interpretar Don't Stop Till You Get Enough, de El Rey del Pop.

Asimismo, Stevie Wonder se sentó junto al jazzista Herbie Hancock para interpretar a piano Blusette y la icónica canción We Are The World, también de Jackson, que en 1985 decenas de artistas como Bob Dylan, Tina Turner o Cindy Lauper cantaron con la intención de recaudar fondos para combatir el hambre en África, pero esta vez haciendo alusión a la recolección que la gala está llevando a cabo en beneficio para los afectados por los incendios de California.

El actor Will Smith también tomó el escenario para hablar de la "bondad" del productor, a quien conoció cuando protagonizaba la serie The Fresh Prince of Bel Air, de la que Jones era productor ejecutivo.

"Quincy Jones siempre cuidó de la gente y así es como alimentó al mundo. Quincy nos enseñó a todos que la vida es un festín, y que no hay que parar hasta saciarse", dijo Smith.

La cantante Cinthya Erivo (Wicked) también cantó una versión de la canción Fly Me To The Moon, popularizada por Frank Sinatra, mientras que Lainey Wilson y Jacob Collier interpretaron Let The Good Times Roll, de Jones.

El cantante, arreglista y productor de las mayores estrellas de la música de las últimas décadas, falleció el 3 de noviembre en su casa de Bel Air, en California, a los 91 años de edad a causa de cáncer de páncreas.

El músico obtuvo 28 Grammys durante su amplia carrera y estuvo nominado en 80 ocasiones. Es el tercer artista más galardonado en la historia de estos premios de los que Beyoncé ostenta el primer lugar.